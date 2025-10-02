0分！AirPods Pro 3拆解難度堪比地獄　被判「完全無法維修」

▲拆解頻道分析AirPods Pro 3。（圖／YouTube@iFixit）

記者吳立言／綜合報導

拆解專家頻道 iFixit 公布了對蘋果最新 AirPods Pro 3 的完整拆解結果，結論相當驚人：這款耳機在維修難度上幾乎「無解」，因此獲得最低的 0 分修復分數。

在外觀上，AirPods Pro 3 最大的變化是採用了全新的「泡棉注入式耳塞」，能在顯微鏡下看到耳塞頂端多了一層薄薄的泡棉。內部則搭載 0.221 Wh 電池，而充電盒只有 1.334 Wh 電池，與前代 AirPods Pro 2 的「雙電池設計」不同，這也是為何充電盒續航力從 30 小時下降到 24 小時 的原因。

此外，充電盒雖然少了部分稀土磁鐵，但透過重新配置位置，依舊能支援 MagSafe 與 Qi 2 無線充電。 不過，真正的爭議來自「維修」：

• 電池依舊被強力膠水密封。

• 打開耳機與充電盒都需要加熱與暴力拆解，無法避免造成外殼損傷。

• 耳機內部排線難以斷開，即使專業維修人員也難以操作。

iFixit 表示，即使是專業維修店家，多數也不會承接 AirPods Pro 3 的電池更換，因為過程風險太高。最終，AirPods Pro 3 和其充電盒一樣，被認定為「完全不可維修」的裝置。頻道給出的結論也很直接：AirPods Pro 3 在硬體設計上幾乎放棄了可維修性，對環保與使用者來說，都是一項爭議。