生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

立榮航空公告「藍芽耳機」禁托運　長榮、虎航也明定規範

▲▼桃園機場,桃機,行李轉盤,行李。（圖／記者李姿慧攝）

▲立榮航空、長榮航空及台灣虎航均禁止托運藍芽耳機。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

行動電源在公共運輸、機艙內起火爆炸事件時有所聞，由於藍芽耳機放入充電盒中會自動充電處於待機狀態，立榮航空近日公告，為確保飛航安全，全面禁止託運；而目前國籍航空中，包括長榮航空、台灣虎航也均禁止藍芽耳機托運。

立榮航空近日公告，藍芽耳機（含充電盒）屬個人可攜式電子設備（PED），耳機放入充電盒中會自動充電處於待機狀態，若放置託運行李內，不符合PED託運需完全關閉要求。為確保飛航安全，藍芽耳機（含充電盒）禁止託運，限以手提／隨身方式攜帶上機。

長榮航空、立榮航空表示，旅客若攜帶「個人可攜式電子設備（PED）」可以手提方式上機，如以託運方式則須完全關機，不可處於待機或休眠狀態，但若攜帶「備用電池-行動電源裝置（Spare Battery-Power Bank）」搭機，則需全程手提，禁止託運。

長榮航空、立榮航空指出，藍芽耳機因無線充電盒屬於「行動電源」類別，需依備用電池-行動電源裝置規範處置，故無法託運，僅能手提，呼籲旅客維護飛航安全。

台灣虎航也規定，藍芽耳機、手持風扇等內建鋰離子電池者，僅能以手提或隨身行李方式上機，意即同樣禁止托運。

星宇航空則表示，目前未特別針對藍芽耳機品項規定，但鋰電池必須符合聯合國測試和標準手冊測試要求，如將安裝有鋰電池的電子設備託運時，需採取措施保護設備，避免受損，並防止意外啟動，且設備必須完全關閉（並非睡眠或休眠模式），除非鋰離子電池功率小於2.7Wh或鋰金屬電池的鋰含量小於0.3g。

中華航空指出，藍牙耳機屬於可攜式個人電子用品，相關使用須符合電子用品使用規範，可參閱官網說明。根據華航官網規範，基於飛航安全，行動電源及備用鋰電池不可託運，應隨身攜帶及妥善包裝，但為特別針對藍芽耳機品項說明。

華信航空目前則是採建議方式，是否全面禁止托運仍在研議中。華信表示， 藍芽耳機（含充電盒）放入充電盒中會自動充電處於待機狀態，若放置託運行李內即不符合PED託運需完全關閉要求，建議旅客以手提／隨身方式攜帶上機。

10/30 全台詐欺最新數據

