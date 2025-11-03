藍推不在籍投票　林楚茵轟：忘了昨天的痛？袒胸露臂歡迎中共介選

▲民進黨立委林楚茵。（圖／立委林楚茵國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

藍白擬推「不在籍投票」，國民黨團強調，藍委版本根本沒有外力介入的疑慮，民進黨團到底在怕什麼？對此，民進黨立委林楚茵今（3日）表示，民進黨沒在怕，怕的是「中共介選」，明明國民黨也是中國「介選受害者」，但昨天被欺負，今天就忘記，國民黨是直接「袒胸露臂」歡迎中國介入台灣選舉嗎？奉勸國民黨別「今天忘了昨天的痛」，更別選出「統一女神」黨主席鄭麗文就急著幫中國介選台灣開門。

針對不在籍投票，國民黨團昨表示，國民黨立委相關版本都排除海外和中國地區，沒有外力介入疑慮，連民進黨政府都草擬相關草案，民進黨團到底在怕什麼？2026年馬上就要選舉，現在就是推動公民平權的時刻。

對此，民進黨立委林楚茵今（3日）在社群平台表示，「事關你我！我們都是沈伯洋」，中共越界立案、恐嚇台灣立委，民進黨團要求立法院應共同譴責中國長臂管轄「侵門踏戶」威脅台灣政治人物，但藍白立委與韓國瑜只裝死、視而不見，國民黨集體陷入「斯德哥爾摩症候群」。

林楚茵指出，明明國民黨也是中國「介選受害者」，但昨天被欺負，今天就忘記。現在竟然又開始喊話「不在籍投票」2026縣市長選舉是最適合時機推，國民黨是直接「袒胸露臂」歡迎中國介入台灣選舉嗎？

林楚茵說，中選會表明「不在籍投票公投先於選舉」非一蹴可幾；以防中共介選，「不在籍投票」就須再花長時間制定周全防堵選務漏洞以及公正性遭滲透的規定，待公投可行再放行選舉。

林楚茵強調，不在籍投票民進黨沒在怕，怕的是「中共介選」，奉勸國民黨別「今天忘了昨天的痛」，更別選出「統一女神」黨主席鄭麗文就急著幫中國介選台灣開門。