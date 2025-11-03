館長赴陸幫賴清德「尋根」　蕭旭岑讚主流民意：我們就是中國人

▲蕭旭岑接受千秋萬事專訪。（圖／廣播節目千秋萬事提供）

記者鄭佩玟／台北報導

網紅「館長」陳之漢日前赴北京，展開為期12天的訪陸行程，還說「這次還要幫賴清德尋根」。國民黨副主席蕭旭岑今（3日）受訪表示，民進黨操作「中國人」這個議題將國民黨困住，他們把政治與文化混為一談，試圖讓大家誤以為「只要我說我是中國人，就代表我認同中華人民共和國」，但這是不對的，因為在政治上，台灣與中國的確存在歧異，但在文化、血緣、歷史上，「我們就是中國人！」館長代表真正的主流民意。

蕭旭岑上午接受廣播節目《千秋萬事》專訪時談及，黨主席鄭麗文喊出要讓全台灣每一個人都可以自豪地說「我是中國人」，他認為，民進黨操作「中國人」這個議題將國民黨困住，民進黨把政治與文化混為一談，試圖讓大家誤以為「只要我說我是中國人，就代表我認同中華人民共和國」。

蕭旭岑直言，但這是不對的，因為在政治上台灣與中國確實存在歧異，但在文化、血緣、歷史上，「我們就是中國人」，國民黨不應該被民進黨限制，民進黨所講的其實是政治上的歧異，卻企圖引導台灣民眾相信，「說我是中國人就是認同中共」，這種說法並不正確。

蕭旭岑說，國民黨同志必須認清一個事實，什麼是台灣的主流民意？國民黨是要追隨台灣的主流民意，還是引領台灣的主流民意？他的答案只有一個，就是要引領台灣的主流民意。主流民意有兩個，九月份聯合報對兩岸關係的調查，88%的民眾支持兩岸要有溝通管道，甚至民進黨支持者75%也願意，四成六的民眾認為兩岸經貿要加強；第二個民調也是在九月，美麗島民調中有72.8%認同自己是中華民族，這就是主流民意。而這也是國民黨強項，確保兩岸不會有戰爭的風險，要幫助兩岸交流順暢，因為只要越往來彼此的敵意就會降低。

蕭旭岑痛批，民進黨想要堅壁清野，完全切斷兩岸交流，只想要投注美國，賭兩岸戰爭美國就一定會出兵。但想要舔美、跪美，卻跟川普政府沒有管道，民進黨要選擇反中抗中，卻是失敗的，怎麼能確保兩岸有危險時拜託美國出兵？有本事請到川普任內官員，結果卻是請到歐布萊恩，說要在台灣宮廟放AK47的瘋狂政客，懂得人看就知道賴政府跟川普政府沒有線。

主持人王淺秋詢問，館長今天要去幫賴清德尋根，中國人議題敏感？蕭旭岑則認為，館長就是代表真正的主流民意，美麗島民調72.8%認同自己是中華民族，這翻譯出來，就是認同自己是中國人。

蕭旭岑也宣布，自己接任國民黨副主席之後，馬英九基金會執行長一職將由現任副執行長王光慈升任。馬英九基金會過去致力於促進兩岸交流，尤其鼓勵更多年輕人參與，未來在推動兩岸交流上，仍將扮演重要角色。