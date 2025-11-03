鄭麗文上工首日！地方黨部人事出爐　桃園竹市黃復興人馬出任

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（3日）舉行第22屆中央評議委員會議，黨主席鄭麗文也公布人事布局。除了桃園、台中、苗栗、竹市、南投，分別由前黃國園黨部主委蔡忠誠、台中議員蘇柏興、苗栗縣議長李文斌、前黃國新黨部主委王志豪與立委游顥接任，其餘縣市黨部主委均續任。

適逢2026九合一大選，地方黨部主委人選備受矚目。台北市黨部方面，前主委黃呂錦茹因續任意願不高，經徵詢，確認由代理主委、議長戴錫欽續任。新北市黨部主委黃志雄、宜蘭縣黨部主委林明昌也留任，為後續藍白合作鋪路。

桃竹竹苗方面，桃園市黨部主委由議長邱奕勝推薦的前黃國園黨部主委蔡忠誠接任；新竹市經議長與地方建議下，由軍系的黃國新黨部主委王志豪接任，苗栗縣則由議長李文斌接掌；新竹縣則是現任主委陳見賢留任。

鄭麗文今表示，地方黨部主委的任命，高度尊重地方生態跟需要，很多主委留任，是他們本來就有很鮮明的任務和重要使命，期望以此團隊於2026年能夠順利贏得大選。為穩軍心，台南、高雄、基隆、彰化、雲林、嘉縣、屏東、金門、連江等，皆分別由立委謝龍介、柯志恩、林沛祥、謝衣鳯、王育敏、蘇清泉、陳玉珍、陳雪生續任。

▼國民黨各縣市黨部主委人事名單。（圖／AI協助製表，點圖可放大）

