「10點10分」方向盤握法過時了！日專家教正確姿勢　開長途不怕累

▲日本警方提醒正確駕駛姿勢的重要性。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

日本警方與駕駛專家指出，正確駕駛姿勢至關重要，能夠有效避免長時間開車所累積的疲勞感，藉此提升行車安全。此外，「10點10分」的傳統方向盤握法已經過時，現在建議改採「9點15分」握法，主要是為了避免安全氣囊爆開時，可能對雙手造成的傷害。

TBS News報導，山口縣交通安全學習館警部補松橋正治透露，警察進行巡邏車駕駛資格內部培訓時，第一個要學習的就是正確駕駛姿勢，「身體一旦疲勞，就無法做出準確的判斷和操作，因此駕駛姿勢非常重要。」

松橋正治進一步說明，正確姿勢首先必須讓腰部貼緊座椅最深處，接著調整座椅位置，確認腳能否牢牢踩在踏板上，以免因為姿勢不良而導致力道分散。

駕訓班教官三浦大志也說，「我們經常看到，駕駛因為太在意前方而身體前傾，或者把方向盤抱得很緊」，這類錯誤姿勢大多源於學開車初期養成的壞習慣，建議嘗試重新調整座椅，才能達到最正確的駕駛姿勢。

日本自動車聯盟（JAF）山口支部專家近藤博嗣表示，安全氣囊爆開時，瞬間速度可能高達時速100至300公里，「如果使用不當，它甚至可能變成一種兇器，這一點很可怕。」因此，如今建議把方向盤握法從10點10分改為9點15分，也是為了避免在氣囊爆開時傷到雙手。