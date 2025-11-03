岩手縣市區淪陷！黑熊「跑進車站」嚇壞民眾　獵人山中遭襲滿臉血

▲岩手縣宮古車站出現黑熊。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

岩手縣近日熊出沒頻傳，大槌町一名75歲獵友會成員1日上午在山區狩獵時遭熊攻擊，臉部嚴重受傷；同一天中午，宮古市鬧區與宮古車站周邊也接連傳出熊的目擊通報，當地政府緊急呼籲居民提高警覺、避免外出登山。

綜合日媒報導，宮古市政府1日中午12時15分透過防災無線廣播警示，「在宮古車站附近有人目擊熊出沒，經過時請務必小心，也請勿將可能吸引熊的食物放在屋外。」有目擊者表示，當時正走在宮古車站前，突然看到熊衝出來，只能急忙跑進店裡避難，「熊似乎進了車站，還看到有人從裡面逃出來，真的太可怕了！」

據了解，當天上午10時左右，宮古市橫町的宮古小學操場也曾出現一頭成年的熊；到了中午，又在宮古車站周邊被人發現。網路上有當地居民驚呼，「熊跑到車站來了！」、「從市中心到車站都在亂竄，獵人快來處理啊！」

▲岩手縣近日熊出沒頻傳。（圖／翻攝自X）



警方與市府已派員巡查，提醒民眾遠離山區與校園周邊。

同日稍早，大槌町金澤地區也傳出獵人遭襲事件。75歲男性獵人與7名夥伴進山狩獵時，在上午10時半左右被兩頭熊襲擊，鼻子與雙頰嚴重撕裂受傷，滿臉鮮血，緊急送醫救治。同行者回憶，「聽到無線電說『被熊攻擊了』，衝過去一看，他整張臉都被血染紅。」

事故現場距離大槌町中心約15公里的山區，地方政府呼籲民眾避免非必要登山。目前警方及獵友會持續搜尋熊的行蹤，並加強巡邏。