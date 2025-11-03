　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

蓋了20年！　斥資370億「大埃及博物館」終於開幕

記者張方瑀／綜合報導

歷經20年建造、數度延宕開幕的大埃及博物館（Grand Egyptian Museum，GEM）終於在1日正式揭幕。典禮現場星光熠熠，來自歐洲、非洲及阿拉伯地區的多國元首與政要齊聚開羅，共同見證這座世界最大古文明博物館的誕生。

埃及總統塞西（Abdel-Fattah El-Sisi）在開幕儀式上表示，這座博物館的啟用，象徵埃及為現代與未來開啟全新篇章。GEM距離舉世聞名的吉薩金字塔群（Giza Pyramids）僅約2公里，佔地面積超過50萬平方公尺，建造耗資高達12億美元（約新台幣370億元），被譽為「埃及送給全人類的禮物」。

▲▼歷經20年建造、數度延宕開幕的大埃及博物館（Grand Egyptian Museum，GEM）終於在1日正式揭幕。（圖／達志影像／美聯社）

▲大埃及博物館開幕典禮當晚貴賓雲集。（圖／達志影像／美聯社）

這項龐大工程自2002年動工，於2019年完工後原訂2020年開幕，卻因COVID-19疫情被迫延期。隨後又因以哈戰爭引發區域緊張，開幕典禮再度推遲，直到今年11月1日才終於登場。

典禮當晚貴賓雲集，包括德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）、荷蘭總理史霍夫（Dick Schoof）、匈牙利總理奧班（Viktor Orban）、巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）、剛果民主共和國總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi），以及阿曼與巴林王儲皆親臨現場，場面隆重。

▲▼歷經20年建造、數度延宕開幕的大埃及博物館（Grand Egyptian Museum，GEM）終於在1日正式揭幕。（圖／路透）

▲▼歷經20年建造、數度延宕開幕的大埃及博物館終於在1日正式揭幕。（圖／路透）

▲▼歷經20年建造、數度延宕開幕的大埃及博物館（Grand Egyptian Museum，GEM）終於在1日正式揭幕。（圖／路透）

開幕儀式以極具埃及風格的表演揭開序幕，舞者身著華麗的法老服飾，手持發光寶珠與權杖，雷射光與煙火交織出古埃及象形文字的影像，夜空燦爛奪目。埃及流行歌手與國際交響樂團同台演出，為典禮增添壯闊氣勢。

埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）感性表示，「我們曾懷疑這個夢想是否會成真，如今它終於實現。」他強調，大埃及博物館不僅是文化象徵，更是「擁有七千年歷史的埃及，獻給全世界的一份珍貴禮物」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 5 4303 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
撿浪貓...女闖斑馬線遭撞死！恐怖瞬間曝
倒車撞民宅「堵死逃生路」縱火！媽媽命危　17歲女兒死亡
謝侑芯命案疑點多！經紀人曝「未陪同」背後原因
快訊／台中「母女1死1重傷」！　縱火嫌犯落網了
坤達認錯閃兵「後悔得要死」！吳宗憲抱不平：不應該上銬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

阿富汗北部深夜6.3強震！死傷不明　USGS發布橙色警報

羅浮宮竊案「非職業竊盜」　檢方：是不入流小賊

川普令恢復核武試驗　美能源部長澄清「暫無核爆」僅測系統運作

18歲月入60萬　前公關小姐曝「夜總會」黑幕！7年花光積蓄還負債

中國狂po台灣高畫質衛星照！竹科也入鏡　美媒示警：強烈訊號

蓋了20年！　斥資370億「大埃及博物館」終於開幕

川普稱習近平保證「不動台」　中駐美大使館：台灣問題屬於內政

以色列再收3人質遺體　哈瑪斯共已歸還20具遺體

岩手縣市區淪陷！黑熊「跑進車站」嚇壞民眾　獵人山中遭襲滿臉血

阿富汗規模6.3極淺地震！　距上一次釀逾2200死大震僅2個月

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

韋禮安助陣「理想混蛋⭢鳥蛋」　笑喊：要第一次不太容易了XD

阿富汗北部深夜6.3強震！死傷不明　USGS發布橙色警報

羅浮宮竊案「非職業竊盜」　檢方：是不入流小賊

川普令恢復核武試驗　美能源部長澄清「暫無核爆」僅測系統運作

18歲月入60萬　前公關小姐曝「夜總會」黑幕！7年花光積蓄還負債

中國狂po台灣高畫質衛星照！竹科也入鏡　美媒示警：強烈訊號

蓋了20年！　斥資370億「大埃及博物館」終於開幕

川普稱習近平保證「不動台」　中駐美大使館：台灣問題屬於內政

以色列再收3人質遺體　哈瑪斯共已歸還20具遺體

岩手縣市區淪陷！黑熊「跑進車站」嚇壞民眾　獵人山中遭襲滿臉血

阿富汗規模6.3極淺地震！　距上一次釀逾2200死大震僅2個月

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」警攔下

阿富汗北部深夜6.3強震！死傷不明　USGS發布橙色警報

黃仁勳力讚4台廠在美合作　台積電再戰股價新高

比特幣「逢10必漲」破功！創投CEO警告：下個熊市恐大跌70%

3項「總計編逾3886億」對美軍購案延宕　顧立雄：會加速履約督導

雙11刷卡最划算總整理！星展卡祭出18%神級回饋　加碼抽環遊世界

彰化騎士闖紅燈「直直衝」！路口猛撞釀3傷...恐怖瞬間曝

台中縱火1死1傷！男租客犯案動機曝　疑「偷內褲被逮」挾怨報復

雲林青創成功率9成　縣府再砸960萬挺年輕夢想家

南美旅遊返台手肘紅腫　切開皮膚驚見「活蟲寄生」

【閃開撞到不負責】萬聖節遇「兩津勘吉」結伴皮卡丘

國際熱門新聞

《富爸爸》作者警告：大崩盤來臨？

黃明志捲命案曝「遭勒索」　警揭真相

川習會未提台灣　川普：習知道動武後果

中國狂po台灣「高畫質衛星照」竹科也入鏡

地下室箱子打開「驚見失蹤小女孩」

超狠小三！摩鐵激戰突掏刀　斷勃起命根

26年懸案破了　高中女「告白遭拒」狠殺他老婆

川普宣布停產「一美分硬幣」！

美甜甜圈店財務危機！負債4.3億聲請破產保護

衛星照曝蘇丹慘況！叛軍屠殺　活人所剩無幾

他突捧尿喝下「還說謝謝」被逮捕

高市早苗「罕見1動作」韓媒盛讚：超有禮貌

中國稀土政策若走回頭路　美國財長：川普可能提高關稅

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

更多熱門

相關新聞

女在空曠車廂遭男掐脖性侵　英勇女乘客救人

女在空曠車廂遭男掐脖性侵　英勇女乘客救人

巴黎地鐵傳出性侵案件，一名26歲女子搭乘地鐵時，突然在車廂內遭一名男子攻擊，男子不但掐住她的脖子，還試圖脫掉內衣性侵，幸好隔壁車廂乘客聽到聲音趕緊跑過來阻止，畫面在網路上流傳。

13歲食人魔殺同學！　電鋸分屍吃下肚

13歲食人魔殺同學！　電鋸分屍吃下肚

埃及展沒木乃伊！內行搖頭「超重量級」跪了

埃及展沒木乃伊！內行搖頭「超重量級」跪了

川普宣布加薩宣言正式簽署：很多錢將湧入加薩重建

川普宣布加薩宣言正式簽署：很多錢將湧入加薩重建

川普簽加薩宣言稱「中東迎來偉大的一天」　埃及：將召開重建會議

川普簽加薩宣言稱「中東迎來偉大的一天」　埃及：將召開重建會議

關鍵字：

埃及大埃及博物館

讀者迴響

熱門新聞

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7kg

謝侑芯生前最後專訪！曝當大尺度模特原因

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

謝侑芯好友怒轟黃明志：以跟你合作為恥

「我不是粿粿網軍」　律師：這3個主角都不是太好的人

直擊／GD唱完大巨蛋直奔金豬！搭千萬豪車現身　李洙赫黏TT跟身後

快訊／三重命案1死2傷　前男友砍殺姊妹墜樓亡

吳宗憲「婚姻最後只剩數字」！直播談粿粿出軌

海鷗估今變中颱　最新路徑曝

快訊／怒轟黃明志說謊！　護理女神經紀人痛罵：你在隱瞞什麼？

謝侑芯命案疑點多！經紀人曝未陪同原因

道奇奪冠！球員可領近50萬美元獎金

超夯應召女「接客179次」！雞頭下場出爐

更多

最夯影音

更多
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」
山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面