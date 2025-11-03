蓋了20年！　斥資370億「大埃及博物館」終於開幕

記者張方瑀／綜合報導

歷經20年建造、數度延宕開幕的大埃及博物館（Grand Egyptian Museum，GEM）終於在1日正式揭幕。典禮現場星光熠熠，來自歐洲、非洲及阿拉伯地區的多國元首與政要齊聚開羅，共同見證這座世界最大古文明博物館的誕生。

埃及總統塞西（Abdel-Fattah El-Sisi）在開幕儀式上表示，這座博物館的啟用，象徵埃及為現代與未來開啟全新篇章。GEM距離舉世聞名的吉薩金字塔群（Giza Pyramids）僅約2公里，佔地面積超過50萬平方公尺，建造耗資高達12億美元（約新台幣370億元），被譽為「埃及送給全人類的禮物」。

▲大埃及博物館開幕典禮當晚貴賓雲集。（圖／達志影像／美聯社）



這項龐大工程自2002年動工，於2019年完工後原訂2020年開幕，卻因COVID-19疫情被迫延期。隨後又因以哈戰爭引發區域緊張，開幕典禮再度推遲，直到今年11月1日才終於登場。

典禮當晚貴賓雲集，包括德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）、荷蘭總理史霍夫（Dick Schoof）、匈牙利總理奧班（Viktor Orban）、巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）、剛果民主共和國總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi），以及阿曼與巴林王儲皆親臨現場，場面隆重。

▲▼歷經20年建造、數度延宕開幕的大埃及博物館終於在1日正式揭幕。（圖／路透）



開幕儀式以極具埃及風格的表演揭開序幕，舞者身著華麗的法老服飾，手持發光寶珠與權杖，雷射光與煙火交織出古埃及象形文字的影像，夜空燦爛奪目。埃及流行歌手與國際交響樂團同台演出，為典禮增添壯闊氣勢。

埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）感性表示，「我們曾懷疑這個夢想是否會成真，如今它終於實現。」他強調，大埃及博物館不僅是文化象徵，更是「擁有七千年歷史的埃及，獻給全世界的一份珍貴禮物」。