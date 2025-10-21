　
國際

13歲食人魔「出於好奇」殺同學！木棍爆頭電鋸分屍　稱口感像炸雞

▲▼美國17歲少年在住處持刀砍殺父母。（示意圖，非當事者／CFP）

▲埃及一名年僅13歲的男學生涉嫌殺害同班同學，還將遺體肢解、吃下部分屍體。（示意圖，非當事者／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

埃及一名年僅13歲的男學生涉嫌殺害同班同學，還將遺體肢解、吃下部分屍體，只因為出於好奇。警方調查後發現，他的犯案動機竟源於想模仿電影與線上遊戲中的暴力情節。

根據《太陽報》報導，這起案件發生在伊斯梅利亞省（Ismailia Governorate）。根據警方說法，少年尤瑟夫（Youssef A）將同學穆罕默德（Mohamed A.M）誘騙到自家後，以木棍多次重擊對方頭部致死，接著用電鋸將屍體切成碎塊，甚至放進自己的書包中。

幾天後，有民眾在當地一處購物中心附近發現疑似人體遺骸報警，警方展開搜索，陸續在橋下、水池與空地發現更多屍塊。

警方逮捕尤瑟夫後，他坦承犯案，並指稱自己是為了重現電影與遊戲中看到的暴力場景，「想試試看那樣殺人是什麼感覺。」

更令人毛骨悚然的是，尤瑟夫還表示自己「出於好奇」吃下部分受害者的屍體，甚至形容口感像裹粉炸雞。

警方拘捕他後，要求他重現整個犯案過程，少年帶著調查人員逐一指認棄屍地點。法醫解剖結果顯示，死者死於頭部重創，並確認電鋸為分屍兇器。

當地居民對此案震怒不已，數千人聚集在阿爾馬塔菲清真寺（Al-Matafi Mosque）為死者祈禱，隨後穆罕默德下葬於家族墓園。

目前嫌犯已被公共檢察機關拘留接受調查，之後移送至少年照護中心一週，等待心理評估與案件審查。警方同時展開完整心理鑑定與藥物檢測，試圖釐清他是否受暴力影像影響而模仿犯案。

10/19 全台詐欺最新數據

447 1 0024 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／坤達不在台灣！吳宗憲證實飛加拿大錄《玩很大》哀嘆發聲
事業高峰期當兵的台灣4男星！楊祐寧：錢再賺就有
修杰楷、陳柏霖都認閃兵！律師曝「刑責差異」：建議今天都去自首
快訊／張書偉、小杰認了閃兵　花15萬、30萬偽造高血壓
快訊／日本首位女首相！高市早苗正式當選
快訊／又有新堰塞湖！預計24小時內溢流
演藝圈閃兵集團！「8個月抓出15藝人」全翻車　逃兵內幕一次看
熱心民眾「捐100萬」！　盼助輝達落腳台北
台版豆豆先生過馬路遭撞死！恐怖瞬間曝
快訊／陳柏霖認了閃兵！花10萬元「造假高血壓病歷」
陸軍斗煥坪旅長帶小三入營　記過2次嚴懲拔官
一看鄭家純老公照片！陳沂喊「長得像九孔」　林智群：哪得罪你了

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

煉獄酷刑　哈瑪斯嗆「在你面前性侵母」

日本男大生癌逝後發文「哇喔我死掉了」　吸逾3億人次朝聖

北京稀土戰失效？　川普與澳洲簽稀土協議

月底川習會登場　川普稱將談及「台灣議題」

川普飆罵澤倫斯基！　施壓烏克蘭吞辱終戰：普丁想要就能毀了你

亞馬遜雲端服務又當機了

苦瓜最營養部分丟了？　維他命C是果肉1.7倍

日本第一女首相年輕就超帥！　高市早苗曾被學校列「需注意人物」

巨蟑攻入九州　人孔蓋瘋狂竄出

14歲少年在家打電動　突然被射殺

強逼賣淫身體破爛　她站壁遭店長GPS監控

川普：中國無意犯台　計劃2026年初訪中

大乾爹砸錢約女神去迪士尼　慘變夫妻NTR玩物

企業財報表現強勁！美股收高　台積電ADR漲近1％

埃及展沒木乃伊！內行搖頭「超重量級」跪了

埃及展沒木乃伊！內行搖頭「超重量級」跪了

台南奇美博物館將在2026年與大英博物館合作，推出《埃及之王：法老》展，會展出陪葬珍品、巨型石雕等280件稀珍藏品，引發話題。專門分享博物館、文物趣事的部落客「博物館吧」就在社群平台發文，讚嘆「真的非常不容易」，「能在台灣看到這麼多古埃及的輝煌文物，靠的是奇美讓國際認可的專業團隊，非常讓人期待！」

深圳14歲少年持刀殺害同窗少女 女孩家長曾好心接送少年一同上下學

深圳14歲少年持刀殺害同窗少女 女孩家長曾好心接送少年一同上下學

血濺北車！女網友情傷...他揮刀教訓險害斷指

血濺北車！女網友情傷...他揮刀教訓險害斷指

歸仁圓環互轟35槍七甲財慘死　幕後瘋狗彬輕判定讞

歸仁圓環互轟35槍七甲財慘死　幕後瘋狗彬輕判定讞

恐怖情人砍3人遭羈押　這原因排除殺人罪

恐怖情人砍3人遭羈押　這原因排除殺人罪

關鍵字：

埃及殺人分屍

修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

賈靜雯跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍一年吐心聲

煉獄酷刑　哈瑪斯嗆「在你面前性侵母」

目睹老公遭警拘提！書偉認「原本要自首」謝京穎發聲了

日本男大生癌逝後發文「哇喔我死掉了」　吸逾3億人次朝聖

不斷更新／新竹縣突宣布4校停班課　台中正常上班上課

