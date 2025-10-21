13歲食人魔「出於好奇」殺同學！木棍爆頭電鋸分屍　稱口感像炸雞

▲埃及一名年僅13歲的男學生涉嫌殺害同班同學，還將遺體肢解、吃下部分屍體。（示意圖，非當事者／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

埃及一名年僅13歲的男學生涉嫌殺害同班同學，還將遺體肢解、吃下部分屍體，只因為出於好奇。警方調查後發現，他的犯案動機竟源於想模仿電影與線上遊戲中的暴力情節。

根據《太陽報》報導，這起案件發生在伊斯梅利亞省（Ismailia Governorate）。根據警方說法，少年尤瑟夫（Youssef A）將同學穆罕默德（Mohamed A.M）誘騙到自家後，以木棍多次重擊對方頭部致死，接著用電鋸將屍體切成碎塊，甚至放進自己的書包中。

幾天後，有民眾在當地一處購物中心附近發現疑似人體遺骸報警，警方展開搜索，陸續在橋下、水池與空地發現更多屍塊。

警方逮捕尤瑟夫後，他坦承犯案，並指稱自己是為了重現電影與遊戲中看到的暴力場景，「想試試看那樣殺人是什麼感覺。」

更令人毛骨悚然的是，尤瑟夫還表示自己「出於好奇」吃下部分受害者的屍體，甚至形容口感像裹粉炸雞。

警方拘捕他後，要求他重現整個犯案過程，少年帶著調查人員逐一指認棄屍地點。法醫解剖結果顯示，死者死於頭部重創，並確認電鋸為分屍兇器。

當地居民對此案震怒不已，數千人聚集在阿爾馬塔菲清真寺（Al-Matafi Mosque）為死者祈禱，隨後穆罕默德下葬於家族墓園。

目前嫌犯已被公共檢察機關拘留接受調查，之後移送至少年照護中心一週，等待心理評估與案件審查。警方同時展開完整心理鑑定與藥物檢測，試圖釐清他是否受暴力影像影響而模仿犯案。