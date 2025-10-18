埃及展沒木乃伊！內行搖頭「超重量級」給跪了：很佩服奇美

▲台南奇美博物館。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台南奇美博物館將在2026年與大英博物館合作，推出《埃及之王：法老》展，會展出陪葬珍品、巨型石雕等280件稀珍藏品，引發話題。專門分享博物館、文物趣事的部落客「博物館吧」就在社群平台發文，讚嘆「真的非常不容易」，「能在台灣看到這麼多古埃及的輝煌文物，靠的是奇美讓國際認可的專業團隊，非常讓人期待！」

展覽消息一出，不少網友誤以為木乃伊也會來到台灣，紛紛在奇美博物館粉專留言詢問，「請問法老本人會來嗎？」博物館小編則解釋，策展核心並非聚焦古埃及的喪葬文化，而是從「法老」的帝王視角出發，藉由巨型雕像、金飾珍寶、外交泥板書信等珍貴文物，帶領觀眾全面探索古埃及帝國的多元面貌，「所以沒有木乃伊的展示喔！」令一票網友小失望。

不過，「博物館吧」就在社群平台發文，盛讚奇美博物館再度帶來如此重量級展覽，真的非常不容易，「每次合作單位都不同，借展的文物類型越來越多元，看得出來他們不斷挑戰更高難度的展覽形式，讓專業水準持續向上。」

他以自身經驗對比，回憶去年在英國德比博物館幫忙策畫埃及展，規模不大卻已相當繁複，更何況是奇美博物館這麼大的規模，「從對小件文物需要精密的防震與光照控制，到對大件要設計結構支撐、地板荷重分析、吊掛與固定系統規劃，以及裝箱時要能防震、防潮、防光害等。」

此外，運輸途中還要全程監控文物溫濕度和震動值，「要能讓狀況、材質、重量、大小都不同的文物一起安全旅行和齊聚一堂，都是巨大的挑戰。更別說這一切得從至少一年前就開始籌備，全都要過大英博物館嚴格標準的層層審核，才能讓這些珍寶跨海而來。」讓他真心佩服也期待開展。

貼文引發熱論，「感覺比運送衛星繁複多了，我也好期待這個展，明年一定要去看」、「感恩奇美，讚嘆奇美」、「是台灣寶藏，很小的時候去過舊的奇美，就已經有很多厲害的館藏文物，不是平常人能見到的」、「不用遠渡重洋就能近距離欣賞，身為博物館控的我超期待」、「奇美博物館真的太強，是人生必去。」

※本文獲「博物館吧」授權引用。