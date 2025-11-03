以色列再收3人質遺體　哈瑪斯共已歸還20具遺體

▲以色列接受人質遺體，運往法醫中心。（資料照／路透）



記者張靖榕／綜合報導

以色列政府2日表示，已從哈瑪斯手中接收3具人質遺體。此次移交為加薩走廊停火協議下人質與囚犯交換作業的一部分，儘管當地偶有衝突，但自10月10日以來，依照美國斡旋促成的協議，加薩地區仍維持脆弱的停火狀態。

以色列總理辦公室指出，透過紅十字會（Red Cross）協助，以方接收了這3名罹難人質的棺木，遺體目前已送往以色列境內的法醫中心進行身分確認。根據聲明，罹難者皆為以色列國防軍（IDF）與國家安全局（Shin Bet）人員。

哈瑪斯旗下的武裝團體表示，這3具遺體是稍早在加薩南部一條地道沿線發現。根據統計，哈瑪斯自停火以來已釋放20名生還人質，並開始陸續交還罹難者遺體。在目前已確認的28位罹難人質中，先前已有17具遺體歸還，包括15名以色列人、一名泰國人與一名尼泊爾人。

以色列方面持續批評哈瑪斯未能履行協議，延遲交還遺體；但巴勒斯坦方面則解釋，許多罹難者仍埋在瓦礫堆中，造成搜尋與交還進度受阻。哈瑪斯發言人卡西姆（Hazem Qassem）表示，今日的遺體交還顯示該組織「正盡一切努力要儘速歸還遺體」。

一個由人質家屬組成的以色列團體「人質及失蹤家庭論壇」（Hostages and Missing Families Forum）也發表聲明，呼籲政府展現堅定意志，「人質家屬要求總理以決心和堅定態度，促成哈瑪斯立即履行協議承諾，將所有罹難人質的遺體交還以色列。」