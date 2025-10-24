川普警告：以色列若併吞約旦河西岸　美國將切斷所有支持

▲ 川普與納坦雅胡。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普警告，若以色列強行併吞約旦河西岸，美方將切斷對以色列支持。他在23日公開的《時代雜誌》專訪中明確表態，「若發生這種情況，以色列將失去美國的所有支持」，但強調「這不會發生，因為我已經向阿拉伯國家保證過了。」

《每日郵報》報導，以色列國會22日以25票對24票，初步通過併吞約旦河西岸的法案，外界猜測這次象徵性投票是為在美國副總統范斯到訪期間令總理納坦雅胡難堪。范斯在特拉維夫機場離境受訪痛批，這是「愚蠢的政治作秀」，「我個人認為這是一種侮辱，川普政府的政策是約旦河西岸不會被以色列併吞。」

川普政府正努力維護得來不易的加薩停火協議，國務卿盧比歐22日啟程赴以色列前坦承，此次投票可能危及結束加薩戰爭的協議。他強調，「川普總統已明確表示，我們目前不支持這類行動，對任何可能破壞我們正在推動工作的舉措感到憂心。」

加薩停火協議目前仍在初期階段，已進行主要人質交換，援助物資也持續進入加薩。但未能完全歸還已故人質遺體，以及以色列政界推動併吞約旦河西岸的舉動，正對協議造成壓力。作為美以重要盟友，阿拉伯聯合大公國堅持，併吞行動將是一條「紅線」。

不過，併吞法案需經以色列國會多輪投票才會生效，而納坦雅胡有權延後其進程，通過可能性不高。川普23日也在白宮一場活動中向記者保證，「別擔心約旦河西岸，以色列不會對西岸採取任何行動。」