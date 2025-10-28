　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德：綏靖政策永遠不是遏制威權國解方　以色列決心值得借鏡

▲▼總統賴清德出席「美國以色列公共事務委員會」晚宴。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德出席「美國以色列公共事務委員會」晚宴。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德27日晚間出席「美國以色列公共事務委員會」晚宴時表示，「綏靖政策」永遠不是遏制威權國家的解方，「以實力帶來真和平」的理念，才能克服各種變遷與挑戰。他說，以色列堅定捍衛家園的決心與能力非常值得我國借鏡，他始終認為，台灣要以「大衛對抗巨人歌利亞」精神，抵抗威權主義的脅迫。

賴清德在談話中表示，他要表達對以色列人質獲釋，同感寬慰之意。他說，2023年10月7日的哈瑪斯暴力攻擊，台灣不僅在第一時間就發聲譴責，後續也在人道援助、醫療物資上協助以色列人民。

賴清德說，近期的停火與人質獲釋是這兩年多來最重要的進展，也是美國總統川普重大的外交成就，更是中東邁向和平的重要一步。

賴清德指出，猶太文化是世界上最古老的文明之一，過去幾個世紀以來，猶太民族屢遭迫害，但是憑著堅毅的努力，現在全球超過1,500萬的猶太人，都是世界各地的中流砥柱。

賴清德表示，台灣人民時常將猶太民族視為榜樣，因為國際處境艱難，又面臨中國對我國主權的威脅，但是台灣人從不氣餒或喪志，靠著自己的努力，成為全球高科技產業與AI發展不可或缺的關鍵夥伴。

賴清德提到，台灣是極少數每年固定與以色列、德國駐臺單位舉行國際大屠殺紀念日活動的國家。近年的國際大屠殺紀念日活動都是由總統出席，除了告誡我們「Never Again」的沉重歷史意義，更是緬懷所有抵抗極權的勇氣。

賴清德指出，國際情勢瞬息萬變，而台灣、美國及以色列，雖然地理位置相隔遙遠，但都秉持對自由、人權與法治的堅定信念，站在面對威權主義的第一線，保衛最基本的文明與價值。

賴清德強調，「綏靖政策」永遠不是遏制威權國家的解方，「以實力帶來真和平」的理念，才能克服各種變遷與挑戰，這也是台、美、以三國社會長期堅守的座右銘。

賴清德說，以色列堅定捍衛家園的決心與能力非常值得我國借鏡，他也始終認為，台灣要以「大衛對抗巨人歌利亞」精神，抵抗威權主義的脅迫。

賴清德提到，近年來，台灣持續提升自我防衛能力，明年度國防預算按照北約標準將達到GDP3.32%，並且也會在2030年前達到GDP 5%。同時，將會仿效以色列與美國的 「鐵穹」與「金穹」，打造「台灣之盾」（T-Dome），建構嚴密的防空系統。

賴清德表示，未來會繼續提高國防投資，不僅要強化本土國防工業量能，也會持續對外採購所需的武器、技術以提升整體戰力，希望「美國以色列公共事務委員會」可以給予台灣更多支持與協助。

賴清德說，除了美國持續展現對台灣強勁的跨黨派支持，近年來，台灣與以色列行政、立法部門也互動熱絡，他上個月才接見以色列國會友臺小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）的訪問團。他很榮幸收到一份聯合宣言，是由72位跨黨派以色列國會議員所簽署、共同支持台灣的國際參與，非常感謝以色列國會展現對台灣的支持，並且嚴正反對中國「一中」框架、扭曲聯合國大會第2758號決議的立場。

此外，賴清德說，在全球供應鏈重組的重要時刻，經貿投資也是台美以三方可以加強合作的重要領域。台灣有成熟的先進晶片製程，非常願意在川普總統提出的「AI行動計畫」架構下，與以色列進一步合作；而他在臺南市長任內曾受邀前往以色列參加全球市長會議，對於以色列做為「新創大國」的多元堅韌留下深刻印象。

最後，賴清德期待台灣發揮半導體產業重鎮優勢，結合美國、以色列的研發資源及經驗，攜手深化半導體、資通訊、數位安全等領域合作，共同拓展全球市場、強化供應鏈韌性。

▼總統賴清德出席「美國以色列公共事務委員會」晚宴。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德出席「美國以色列公共事務委員會」晚宴。（圖／總統府提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
驚悚現場畫面曝！　駕駛割頸亡困車內
獨／出遊美照曝！25歲女交纏9億CEO雙亡　富商前男友心碎回
快訊／遭張峻狠踹桌！　傅崐萁提6大罪狀按鈴提告
大谷翔平「壘上空空被敬遠」！　全場噓爆
中市府證實：「關鍵獸醫佐」豬瘟爆發後出國未歸
許紹雄癌逝「23天前最後露面」照片曝！　臉色無異常
女神降臨加持！大谷4安雙響猛打震撼美媒：地表最強男人
快訊／3閃兵藝人爆遭勒索恐嚇！　新北檢另案偵辦
必勝客宣布「2招牌口味」停賣！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠排審「海纜七法」　羅智強嗆嘴炮：共機都趕不回去怎麼執法？

北市府證實岳父建案違建　黃國昌：依法辦理不施壓

遭議長張峻狠踹桌　傅崐萁列6大罪狀提告：不容暴力破壞花蓮

何欣純啟動請益之旅　蔡英文自曝曾住過豐原：深知台中人充滿溫暖

要謝龍介面對造謠後果！　郭國文嗆：有我官商勾結證據就辭職

鏡週刊爆狗仔案「帳房出境」　黃國昌嗆：潑糞就跑何時道歉？

《財劃法》修法烏龍！345億完全無法用　綠推暫行條例鎖定3族群

派副手赴豬瘟應變所！盧秀燕現身市政會議：這是本府最高會議

丹娜絲風災補助加碼　卓榮泰：每戶屋頂受損無論面積大小再補2萬

賴清德：綏靖政策永遠不是遏制威權國解方　以色列決心值得借鏡

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

綠排審「海纜七法」　羅智強嗆嘴炮：共機都趕不回去怎麼執法？

北市府證實岳父建案違建　黃國昌：依法辦理不施壓

遭議長張峻狠踹桌　傅崐萁列6大罪狀提告：不容暴力破壞花蓮

何欣純啟動請益之旅　蔡英文自曝曾住過豐原：深知台中人充滿溫暖

要謝龍介面對造謠後果！　郭國文嗆：有我官商勾結證據就辭職

鏡週刊爆狗仔案「帳房出境」　黃國昌嗆：潑糞就跑何時道歉？

《財劃法》修法烏龍！345億完全無法用　綠推暫行條例鎖定3族群

派副手赴豬瘟應變所！盧秀燕現身市政會議：這是本府最高會議

丹娜絲風災補助加碼　卓榮泰：每戶屋頂受損無論面積大小再補2萬

賴清德：綏靖政策永遠不是遏制威權國解方　以色列決心值得借鏡

林泓育領頭、中生代傳承　成晉：桃猿文化是肩膀的責任

台中市政府公布豬瘟12天時間軸　10／20公種豬死亡是關鍵

醫院人才「已五大皆空」　前台大醫爆擔憂：以後誰來照顧我們

頻聞到水溝味！韓女星演戲「女生嘴裡竟有腐臭味」：實在忍不下去

奈米咖「被抓的時候」最紅　他點名1人：家境清寒卻有錢閃兵？

小賈斯汀現身力挺Bieber兄弟！看大谷開轟「倒讚」畫面瘋傳

露得清爆細菌污染！在美召回1.5萬包卸妝濕巾　台灣好市多也有賣

龍千玉任防詐大使！獻唱《不如甭熟悉》　分享險遭詐經驗

等了21年！張棟樑兌現承諾　驚喜宣布超狂「重磅喜訊」

丁特遭遊戲橘子反咬「犯罪行為」　氣炸重轟：不要臉髒東西

楊祐寧送別71歲父　Junior心疼：他辛苦了

政治熱門新聞

還原踹傅崐萁桌始末　張峻：替所有被忽視的光復人出一口氣

美學者批賴清德魯莽！郭正亮揭驚人背景

張峻狠踹傅崐萁桌　災民怒：我們是賤民嗎？

溫朗東「逃兵吃草拉屎」再上訴慘被駁回

遭議長張峻狠踹桌　傅崐萁列6大罪狀提告：不容暴力破壞花蓮

張景森明出庭作證京華城案　建議柯文哲「把狗仔頭關家裡管好」

鄭麗文反對提高國防預算　綠黨團：勿將和平寄望在中共善意上

美星對台立場兩樣情！　外交官員：新加坡為迎合中國犧牲台灣

見證台企插旗德州　林右昌：應肯定台灣總合力量的延伸

露天埋廚餘太驚悚　卓榮泰點名台中：一定要全面有效改進

廚餘蒸煮紀錄中斷數月挨批　盧秀燕反擊中央

張景森出庭前嗆「把狗仔頭關好」　黃國昌：為了柯主席先讓他三拳

聲援張峻！　沈伯洋能理解「那一踢」：傅崐萁才是賣花蓮現行犯

連勝文賣12年愛車：國民黨太窮了

更多熱門

相關新聞

台灣不能活在虛幻中　必須面對川習會的現實交易！

台灣不能活在虛幻中　必須面對川習會的現實交易！

美國總統川普本週將在韓國釜山與中共領導人習近平會談，這是川普重回執政後首度與習會面，會談主體除了美中經貿的重大議題之外，預料也將涉及台灣問題。各方高度關注川普是否將為美國利益去迎合中共的意旨而損害台灣利益？

蕭美琴：台灣戰貓精神具備靈活務實　貓被逼到牆角也會反擊

蕭美琴：台灣戰貓精神具備靈活務實　貓被逼到牆角也會反擊

「資深獅迷」賴清德賀樂天封王：我還是會在總統府等獅隊

「資深獅迷」賴清德賀樂天封王：我還是會在總統府等獅隊

挺台立場不變　蓋拉格：台灣不會成美中籌碼

挺台立場不變　蓋拉格：台灣不會成美中籌碼

美學者批賴清德魯莽！郭正亮揭驚人背景

美學者批賴清德魯莽！郭正亮揭驚人背景

關鍵字：

賴清德以色列台灣國防合作

讀者迴響

熱門新聞

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

即／台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛當場死亡

《影后》女星爆難搞5事蹟！

大谷被敬遠全場噓爆　雙方進入延長賽

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

即／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審判決出爐

丫頭退股手搖「不要對我尖叫」2年還沒拿到錢

獨／知名連鎖甜品執行長涉詐百萬遭起訴！

怪物梅麗莎爆發　牙買加大規模強制疏散

KK園區大崩逃！上千人「跳河求生」畫面瘋傳

一覺醒來濕又冷！大雨特報再發

世界大賽罕見誤判！一壘遭夾殺成悲劇

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面