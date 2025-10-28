賴清德：綏靖政策永遠不是遏制威權國解方　以色列決心值得借鏡

▲總統賴清德出席「美國以色列公共事務委員會」晚宴。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德27日晚間出席「美國以色列公共事務委員會」晚宴時表示，「綏靖政策」永遠不是遏制威權國家的解方，「以實力帶來真和平」的理念，才能克服各種變遷與挑戰。他說，以色列堅定捍衛家園的決心與能力非常值得我國借鏡，他始終認為，台灣要以「大衛對抗巨人歌利亞」精神，抵抗威權主義的脅迫。

賴清德在談話中表示，他要表達對以色列人質獲釋，同感寬慰之意。他說，2023年10月7日的哈瑪斯暴力攻擊，台灣不僅在第一時間就發聲譴責，後續也在人道援助、醫療物資上協助以色列人民。

賴清德說，近期的停火與人質獲釋是這兩年多來最重要的進展，也是美國總統川普重大的外交成就，更是中東邁向和平的重要一步。

賴清德指出，猶太文化是世界上最古老的文明之一，過去幾個世紀以來，猶太民族屢遭迫害，但是憑著堅毅的努力，現在全球超過1,500萬的猶太人，都是世界各地的中流砥柱。

賴清德表示，台灣人民時常將猶太民族視為榜樣，因為國際處境艱難，又面臨中國對我國主權的威脅，但是台灣人從不氣餒或喪志，靠著自己的努力，成為全球高科技產業與AI發展不可或缺的關鍵夥伴。

賴清德提到，台灣是極少數每年固定與以色列、德國駐臺單位舉行國際大屠殺紀念日活動的國家。近年的國際大屠殺紀念日活動都是由總統出席，除了告誡我們「Never Again」的沉重歷史意義，更是緬懷所有抵抗極權的勇氣。

賴清德指出，國際情勢瞬息萬變，而台灣、美國及以色列，雖然地理位置相隔遙遠，但都秉持對自由、人權與法治的堅定信念，站在面對威權主義的第一線，保衛最基本的文明與價值。

賴清德強調，「綏靖政策」永遠不是遏制威權國家的解方，「以實力帶來真和平」的理念，才能克服各種變遷與挑戰，這也是台、美、以三國社會長期堅守的座右銘。

賴清德說，以色列堅定捍衛家園的決心與能力非常值得我國借鏡，他也始終認為，台灣要以「大衛對抗巨人歌利亞」精神，抵抗威權主義的脅迫。

賴清德提到，近年來，台灣持續提升自我防衛能力，明年度國防預算按照北約標準將達到GDP3.32%，並且也會在2030年前達到GDP 5%。同時，將會仿效以色列與美國的 「鐵穹」與「金穹」，打造「台灣之盾」（T-Dome），建構嚴密的防空系統。

賴清德表示，未來會繼續提高國防投資，不僅要強化本土國防工業量能，也會持續對外採購所需的武器、技術以提升整體戰力，希望「美國以色列公共事務委員會」可以給予台灣更多支持與協助。

賴清德說，除了美國持續展現對台灣強勁的跨黨派支持，近年來，台灣與以色列行政、立法部門也互動熱絡，他上個月才接見以色列國會友臺小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）的訪問團。他很榮幸收到一份聯合宣言，是由72位跨黨派以色列國會議員所簽署、共同支持台灣的國際參與，非常感謝以色列國會展現對台灣的支持，並且嚴正反對中國「一中」框架、扭曲聯合國大會第2758號決議的立場。

此外，賴清德說，在全球供應鏈重組的重要時刻，經貿投資也是台美以三方可以加強合作的重要領域。台灣有成熟的先進晶片製程，非常願意在川普總統提出的「AI行動計畫」架構下，與以色列進一步合作；而他在臺南市長任內曾受邀前往以色列參加全球市長會議，對於以色列做為「新創大國」的多元堅韌留下深刻印象。

最後，賴清德期待台灣發揮半導體產業重鎮優勢，結合美國、以色列的研發資源及經驗，攜手深化半導體、資通訊、數位安全等領域合作，共同拓展全球市場、強化供應鏈韌性。

▼總統賴清德出席「美國以色列公共事務委員會」晚宴。（圖／總統府提供）

