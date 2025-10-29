以色列控哈瑪斯違約　納坦雅胡下令空襲報復釀20死

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以巴停火協議再度破裂。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）指控哈瑪斯（Hamas）違反由美國斡旋的停火協議，並涉嫌「偽造人質遺體發現」事件後，下令軍方對加薩地帶發動「立即且強力」空襲，造成至少20人死亡。

根據CNN報導，以色列政府在簡短聲明中表示，軍方接獲指令後迅速行動，美方事前已被通知。據軍方官員透露，哈瑪斯武裝人員在加薩南部拉法（Rafah）地區對駐守的以軍發動火箭推進榴彈與狙擊攻擊。國防部長卡茲（Israel Katz）警告，哈瑪斯將為襲擊付出沉重代價，以色列將以極大武力回擊。

加薩地區多家醫院證實，空襲已造成至少20人喪命，其中包括加薩市艾薩布拉（Al-Sabra）社區的3名女子與1名男子，以及南部汗尤尼斯（Khan Younis）地區的5人，包含2名孩童。

▲受傷的巴勒斯坦孩童在加薩市的阿赫利阿拉伯醫院（Al-Ahli Arab Hospital）接受治療。（圖／路透）



哈瑪斯則譴責以色列進行「犯罪轟炸」，否認攻擊以軍，並指控以方才是破壞停火的一方。不過哈瑪斯仍聲稱「遵守協議」，強調未放棄停火承諾。

以軍同時公開一段無人機影片，指控哈瑪斯成員在加薩市將一具遺體包裹白布掩埋，之後再「上演」發現過程給紅十字會（Red Cross）觀看，意圖製造假象。紅十字會表示，抵達現場前並不知情遺體早被放置，並批評假裝發現遺體行為不可接受。

哈瑪斯的武裝派系稍晚宣布，因以色列「違反協議」，暫緩原定於28日交還在加薩南部發現的人質遺體。該組織警告，以軍若持續升級行動，恐影響其他人質遺體搜尋與交還進度。

以色列於本月9日批准停火協議，內容包括釋放所有以色列人質（包含生者與遺體），以及部分以軍撤出加薩。然而，截至目前，哈瑪斯僅交還28具人質遺體中的15具。

美國副總統范斯（JD Vance）則回應指出，停火協議仍在持續，並稱總統已在中東實現歷史性和平，但承認仍可能出現零星衝突。