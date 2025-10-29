納坦雅胡下令轟加薩　哈瑪斯暫緩交還人質遺體

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）29日下令軍方對加薩走廊發動猛烈空襲，導致原訂當天移交的以色列人質遺體交還作業遭到延後。巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯隨後指控以色列違反停火協議，並警告任何軍事升級都將破壞後續人質遺體的搜尋與挖掘。

綜合外電報導，納坦雅胡辦公室發布聲明指出，「在召開安全諮詢會議後，總理已指示軍方立即對加薩走廊採取強力打擊行動。」聲明未進一步說明空襲的規模與具體目標。但以色列軍方一名官員指出，哈瑪斯稍早在加薩境內一處由以軍控制的區域對以色列士兵發動攻擊，明顯違反10月10日由生效的停火協議。

雙方自協議生效以來，即持續互控對方違約。哈瑪斯原定當天稍晚移交一具於加薩地道內發現的人質遺體，作為協議下的履行進度之一。先前以色列已多次施壓哈瑪斯，要求交還其餘人質遺體。

哈瑪斯武裝派別在當日發出聲明指出，「由於（以色列）占領軍公然違反協議，我們將延後原訂今天交還（人質遺體）的行動。」該聲明並警告，以色列若持續升級衝突，將嚴重妨礙他們在地道中搜尋及挖掘人質遺體的作業。

根據法新社拍攝的畫面，數名蒙面的哈瑪斯戰士當天曾從加薩一處地道中抬出一具以白色塑膠袋包裹的遺體，據信為原定當日要交還給以色列的人質。但事件因空襲與政治情勢升溫而遭擱置。

在前一晚，哈瑪斯已交還一具遺體，宣稱為根據停火協議移交的第16具人質遺體。不過，納坦雅胡辦公室旋即發布聲明，指以色列法醫鑑定後發現，該遺體其實為過去約兩年前在軍事行動中已帶回的扎法提（Ofir Tzarfati）部分遺骸，並非新發現的屍體。此舉引發以方強烈不滿。

納坦雅胡辦公室指控哈瑪斯「明確違反協議」，並強調，「哈瑪斯交出的其實是早已被帶回的遺體碎片。」代表人質家屬的團體也對此表達強烈譴責。

以色列政府發言人貝卓西安（Shosh Bedrosian）在記者會上表示，「就對哈瑪斯的後果而言，目前沒有什麼是不可能的，但所有行動都將與美國總統川普及其團隊充分協調。」她並進一步指控哈瑪斯「偽造交還過程」，表示哈瑪斯戰士前一日「在地上挖了一個洞，將扎法提的部分遺骸放入，再覆蓋泥土後交給紅十字會（Red Cross）」。