快訊／「今明雨最大」清晨17.2℃　吹8級強風

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

防8級以上強陣風！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在宜蘭縣三星的17.2度。氣象署表示，今天、周二水氣偏多，基隆北海岸、東北部、大台北山區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署今天清晨持續發布「陸上強風特報」，東北風偏強，今晨至周二晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

氣象署說，今天受東北季風影響，加上華南雲系移入，水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭降雨較為持續，並有局部較大雨勢機率，大台北平地下雨的範圍較廣，且有短暫雨，而桃竹苗、花蓮及中部山區則有局部短暫雨，台東、恆春半島、南部山區亦有零星降雨。

氣象署表示，氣溫方面，北部、東北部及東部天氣較涼，整天氣溫約19至24度；其他地區早晚也涼，中南部及東南部低溫21至23度，高溫27至31度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署指出，周二、周三東北季風影響，周二水氣偏多，基隆北海岸、東北部、大台北山區有雨，並有局部較大雨勢的機率，大台北有短暫雨，北部、東部、中部山區有局部短暫雨，東南部、南部山區及恆春半島亦有零星短暫雨；周三北部、東北部、東部有局部短暫雨，東南部、恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。

氣象署預報，周四東北季風減弱，桃園以北、東北部、東部有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨；周五到周日僅基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。