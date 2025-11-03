　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

海鷗估今變中颱　最新路徑曝

（圖／NOAA）

▲海鷗颱風發展中。（圖／NOAA）

記者陳俊宏／台北報導

海鷗最快今變中颱！氣象專家吳德榮表示，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕度颱風海鷗通過菲律賓中部進入南海，再朝越南前進，有增強為中颱的趨勢；另一熱帶系統在關島附近醞釀，其未來動向，各國模擬持續調整中，過早討論對台威脅也是枉然。

根據中央氣象署今晨預測，海鷗颱風在未來6-12小時，近中心最大風速可能達每秒33公尺，跨過中颱門檻。氣象署表示，海鷗預測向西進行，未來將通過菲律賓中部群島，再進入南沙島海面，後續朝越南方向前進，對台灣無直接影響。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周二仍受東北季風影響，今日水氣逐漸增多，降雨略擴大，北部、宜花及中部山區有局部短暫降雨的機率，其他地區多雲時晴；冷空氣偏弱，北台稍涼，中南部白天微熱早晚涼。

▼最新海鷗颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周三至周日另一波東北季風影響，周三水氣多，北部及宜花有局部短暫雨；周四至周日水氣減少，北海岸及東半部偶有局部零星降雨的機率，其他地區多雲時晴；冷空氣仍偏弱，周三北台偏涼，周四起氣溫逐日漸升、白天微熱，中南部則皆是白天偏熱早晚涼的天氣。

吳德榮指出，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱海鷗在菲律賓東方海面偏西進行，通過菲律賓中部進入南海，再朝越南前進，有增強為中颱的趨勢；歐洲模式周四晚間8時模擬圖顯示，海鷗在越南中部近海，周五將以中颱之姿登陸越南，構成極大的威脅，有相關行程應注意。

吳德榮表示，另一熱帶系統在關島附近醞釀，其未來動向，各國模擬持續調整中，還很不一致，過早討論對台威脅也是枉然。

