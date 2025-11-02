可能有雙颱！　最新預測曝

▲海鷗颱風發展中。（圖／NOAA）



記者陳俊宏／台北報導

可能有雙颱！氣象專家林得恩表示，輕度颱風海鷗西飛，無害繞過，「當海鷗遠離之際，後面還帶著一個跟班」；新擾動增強為颱風的機會相當高，而且強度應該不弱，由於時間尚久，變動性大，還可以再追蹤觀察。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，原位於菲島東南方外海的98W，已於周六晚增強升格為今年第25號颱風「海鷗」；根據最新路徑預測顯示，海鷗將會繼續西行，通過菲律賓中部陸地後，再進入南海，強度也有增強的趨勢，對台灣並沒有直接的影響，原預期在台灣東北部與環境東北季風，所產生共伴效應的機會相當降低。

林得恩表示，要注意的是，當海鷗遠離之際，後面還帶著一個跟班，根據今晨美國NCEP、歐洲ECMWF數值模式模擬結果均顯示，在周五前後，西北太平洋海域又有一個新的熱帶擾動生成發展訊號，並於下周日前後，通過菲島北部陸地，再進入南海。

林得恩指出，而歐洲EC-AIFS數值模式模擬則認為，這個新擾動將會以拋物線方式，非常接近台灣東部外海，然後再到日本南方海域；由於時間尚久，變動性大，還可以再追蹤觀察未來駛流場導引的角色。

林得恩說，不過，可以確定的是，當時環境非常適合擾動繼續發展，這個擾動再增強為颱風的機會相當高，而且強度應該不弱。