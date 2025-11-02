雨還會繼續下！全台一週天氣懶人包一次看　預計放晴時間軸曝

▲氣象署公布最新的氣象預報，預計週四開始東北季風逐漸減弱，北台灣天氣可望回穩。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

受東北季風及水氣影響，未來兩天北部與東部地區仍偏濕涼，中南部則維持穩定多雲天氣，白天溫暖、夜晚略帶涼意。中央氣象署指出，週四（11月6日）起東北季風逐漸減弱，水氣減少後北台灣天氣可望轉穩，氣溫也會慢慢回升。

中央氣象署在臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」說明，11月3日至4日東北季風與水氣共同影響，北部、宜蘭及花蓮容易下雨，白天高溫僅20至24度，東北部、基隆北海岸及大台北山區降雨時間長，局部雨勢明顯。中南部及台東多為多雲天氣，白天高溫接近30度，夜間涼意明顯，早晚外出應注意保暖。

中央氣象署說明，11月5日東北季風持續影響，北宜地區全天偏涼，但水氣略減，降雨情況將比前兩日趨緩。11月6日東北季風減弱，北宜白天氣溫回升，僅桃園以北、東北部及東部仍有局部短暫陣雨，中南部天氣穩定晴朗。

至11月7日至9日偏東風影響，雙北及桃園有機會轉晴，天氣整體穩定。基隆北海岸、東半部與恆春半島仍偶有零星短暫雨。白天高溫約26至31度，夜晚低溫22至25度，氣候溫暖舒適。

另就熱帶天氣系統部分，中央氣象署說，第25號颱風「海鷗」已於菲律賓東方生成，預測將往西穿越菲律賓中部進入南海，對台灣無直接影響。不過南方低壓活動頻繁，未來一週可能仍有新熱帶系統生成，須持續觀察後續發展。