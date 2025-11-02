　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雨還會繼續下！全台一週天氣懶人包一次看　預計放晴時間軸曝

▲▼颱風,強風,豪雨,大雨,豪大雨,氣象,氣象雲,天氣示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

▲氣象署公布最新的氣象預報，預計週四開始東北季風逐漸減弱，北台灣天氣可望回穩。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

受東北季風及水氣影響，未來兩天北部與東部地區仍偏濕涼，中南部則維持穩定多雲天氣，白天溫暖、夜晚略帶涼意。中央氣象署指出，週四（11月6日）起東北季風逐漸減弱，水氣減少後北台灣天氣可望轉穩，氣溫也會慢慢回升。

中央氣象署在臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」說明，11月3日至4日東北季風與水氣共同影響，北部、宜蘭及花蓮容易下雨，白天高溫僅20至24度，東北部、基隆北海岸及大台北山區降雨時間長，局部雨勢明顯。中南部及台東多為多雲天氣，白天高溫接近30度，夜間涼意明顯，早晚外出應注意保暖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央氣象署說明，11月5日東北季風持續影響，北宜地區全天偏涼，但水氣略減，降雨情況將比前兩日趨緩。11月6日東北季風減弱，北宜白天氣溫回升，僅桃園以北、東北部及東部仍有局部短暫陣雨，中南部天氣穩定晴朗。

至11月7日至9日偏東風影響，雙北及桃園有機會轉晴，天氣整體穩定。基隆北海岸、東半部與恆春半島仍偶有零星短暫雨。白天高溫約26至31度，夜晚低溫22至25度，氣候溫暖舒適。

另就熱帶天氣系統部分，中央氣象署說，第25號颱風「海鷗」已於菲律賓東方生成，預測將往西穿越菲律賓中部進入南海，對台灣無直接影響。不過南方低壓活動頻繁，未來一週可能仍有新熱帶系統生成，須持續觀察後續發展。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 5 4303 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
明後天「3地防大雨」　未來一周還有熱帶系統發展
護理女神浴缸亡！黃明志認「共度一夜」...現場驚見壯陽藥、毒
直擊／小S也來看GD！李洙赫連兩天入場大巨蛋
台大女學霸「早餐少1樣」狂甩7公斤！　醫：不是靠意志力硬撐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雨還會繼續下！全台一週天氣懶人包一次看　預計放晴時間軸曝

夫妻年收80萬「養4個小孩錯了嗎？」　大二兒一番話...母心碎了

台大女學霸「早餐少1樣」狂甩7公斤！醫曝關鍵：不是靠意志力硬撐

像世界最美小鎮！台灣1景點「外國遊客必去」　一票愣：吹太大

明後天水氣多「3地防大雨」　未來一周還有熱帶系統發展

台中擅自清消染疫豬場恐影響疫調　陳駿季批魯莽：防疫不是自走砲

黃沐妍被問粿粿婚變！王子在旁「小眼神狂偷瞄」尷尬表情全被拍

被姊夫爆料單身！一粒「謝謝你宋嘉翔」全場暴動：哪抽號碼牌

民眾偷養6頭山豬　中市府夜衝太平山區圍捕採檢結果出爐

停車格裡被檢舉！一堆人吞「1200元罰單」　駕駛愣：難怪被罰

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

雨還會繼續下！全台一週天氣懶人包一次看　預計放晴時間軸曝

夫妻年收80萬「養4個小孩錯了嗎？」　大二兒一番話...母心碎了

台大女學霸「早餐少1樣」狂甩7公斤！醫曝關鍵：不是靠意志力硬撐

像世界最美小鎮！台灣1景點「外國遊客必去」　一票愣：吹太大

明後天水氣多「3地防大雨」　未來一周還有熱帶系統發展

台中擅自清消染疫豬場恐影響疫調　陳駿季批魯莽：防疫不是自走砲

黃沐妍被問粿粿婚變！王子在旁「小眼神狂偷瞄」尷尬表情全被拍

被姊夫爆料單身！一粒「謝謝你宋嘉翔」全場暴動：哪抽號碼牌

民眾偷養6頭山豬　中市府夜衝太平山區圍捕採檢結果出爐

停車格裡被檢舉！一堆人吞「1200元罰單」　駕駛愣：難怪被罰

花蓮蝴蝶谷新飯店搶先看！住溫泉客房賞蝶、看綠意　還有宵夜

板橋慈惠宮、白沙屯拱天宮百年會香　侯友宜祈佑市民安居樂業

候鳥抵台第1站！新北貢寮田寮洋生態旅行　探訪368種鳥類秘境

雨還會繼續下！全台一週天氣懶人包一次看　預計放晴時間軸曝

美連鎖甜甜圈店陷入財務危機！負債4.3億「聲請破產保護」

夫妻年收80萬「養4個小孩錯了嗎？」　大二兒一番話...母心碎了

快訊／超強！內馬9.9秒致勝拋投　特攻開季5戰狂拿4勝

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

快訊／無預警闖豬場消毒遭轟　中市府：動保員「誤解指令」將懲處

直擊／小S也來看GD！李洙赫續兩天入場大巨蛋　一現身3樓暴動狂拍

GD表演「習近平坐台下看」　加拿大總理變迷弟狂拍

生活熱門新聞

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

粿粿扛8成家用、做家事「塑造范姜軟爛形象？」他狠打臉

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

粿粿范姜爆料婚變　律師：法庭上絕對不利

日本人來台旅遊「曬滿地戰利品」　網笑：夠台

粿粿家人發文挺！網揪「內容一模一樣」酸爆

北部飄涼雨「低溫探19度」　海鷗颱風最快明生成

81歲馮淬帆辭世　久居台灣原因曝光

5天5千元！高雄國小畢旅爽玩「京阪＋環球影城」

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

可能有雙颱！　最新預測曝

更多熱門

相關新聞

明後天水氣多「3地防大雨」　未來一周還有熱帶系統發展

明後天水氣多「3地防大雨」　未來一周還有熱帶系統發展

明、後天東北季風影響，降雨最明顯，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部較大雨勢，大台北平地降雨範圍廣。周四起東北季風減弱，北部高溫有機會回升到29度，水氣減少，但這周後期還有另一個熱帶系統可能發展，路徑仍要觀察。

颱風+洪災　花蓮壽豐西瓜納救助每公頃6萬2千

颱風+洪災　花蓮壽豐西瓜納救助每公頃6萬2千

「海鷗」不排除增強為中颱　周三前北東整天濕涼

「海鷗」不排除增強為中颱　周三前北東整天濕涼

可能有雙颱！　最新預測曝

可能有雙颱！　最新預測曝

海鷗估成中颱！　模擬路徑曝

海鷗估成中颱！　模擬路徑曝

關鍵字：

天氣東北季風颱風熱帶系統氣象氣象雲

讀者迴響

熱門新聞

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

快訊／E級護理女神猝死！　驚傳黃明志在場涉毒被逮

快訊／道奇世界大賽二連霸

「護理師女神」謝侑芯飯店浴缸昏迷！黃明志CPR搶救不治

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕！

衛星照曝蘇丹慘況！叛軍屠殺　活人所剩無幾

「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我

快訊／新竹特斯拉撞上2行人　命危搶救中

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

范姜彥豐哥哥是牙醫！　兄弟高顏值同框照曝光

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

王子粿粿爆不倫代言又掉1個！品牌方宣布「合作關係結束」

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

更多

最夯影音

更多
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面