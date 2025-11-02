涵碧樓、力麗溫德姆酒店線上旅展起跑　11/24、11/17前各有優惠

▲涵碧樓2025線上旅展限時開展。（圖／日月潭涵碧樓提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

日月潭涵碧樓2025年度線上旅展現正進行，即日起至11月24日止，推出多款住宿與餐飲優惠，誠摯邀請旅人共賞湖光山色，展開一段療癒心靈的涵碧之旅。

涵碧樓指出，旅展期間推出多項限定優惠，美食方面有東方餐廳平日下午茶券（1180元），可以超值價格體驗五星級下午茶；板前鐵板燒午間套餐券與涵碧美饌通用券，可以優惠價格品味極致料理；館內也提供日月潭特有「涵碧紅玉茶」，為年末送禮增添格調與心意；「聖誕麵包禮盒」今年也繼續提供預訂，包括潘娜朵妮米蘭水果麵包、肉桂麵包，搭配氣泡酒、甜白酒、咖啡或紅茶皆相得益彰。

Lalu SPA也推出優惠方案：The Lalu經典按摩90分鐘券，融合東方經絡與峇里島式手法，舒緩全身壓力；雅逸SPA券與樂活半日遊券：結合50分鐘背部按摩與東方餐廳午間套餐或下午茶，於半日悠閒時光中，體驗雙重放鬆與美味饗宴。

而每年日月潭的跨年晚會與湖畔煙火秀皆為年度盛事，多款房型也提供限時優惠，提前預訂即可近距離參與湖畔慶典，在璀璨煙火與音樂中迎接新年，為2025年留下美好開端。

▲日月潭力麗溫德姆溫泉酒店線上旅展提供泡湯、住宿優惠方案。（圖／日月潭力麗溫德姆溫泉酒店提供）

此外，日月潭力麗溫德姆溫泉酒店線上旅展也同時開跑中，活動期間至11月17日，限時優惠如「溫賺券」每張1200元，共七種用法可自由搭配，讓旅程更自由且超值；平日精緻 / 標準雙人房一泊二食（9900元）同時享受美食、泡好湯，且可自選 「饗沐全日餐廳」或 「邵中餐廳」精緻套餐；旅展期間限定買十送一，訂購可上網（https://reurl.cc/0WYv5k）。