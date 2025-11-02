超大杯西瓜汁40塊！新北「佛心夜市」大票推爆：在地人也會去

▲湳雅夜市。（圖／翻攝自新北市政府觀光旅遊局官網）



記者鄺郁庭／綜合報導

台灣夜市文化聞名國際，不論在地人還是觀光客都愛去。一名網友日前環島途中造訪新北板橋「湳雅觀光夜市」，被那裡的平價美食驚豔，大喊「這不是北部嗎？怎麼這麼好吃又便宜！」貼文曝光後引起熱烈討論，許多網友直呼「湳雅夜市真的頂」、「麻油雞最強」、「價格佛心沒話說。」

原PO在PTT的Gossiping板發文問卦「湳雅夜市是不是真的頂？」說他環島某晚住板橋，特地前往湳雅夜市嚐鮮，列出一連串戰利品，「西瓜汁40（便宜，還大杯的）、港式牛雜100（超～好吃）、蚵仔乾麵100（又多又大顆）、雞肉捲35（檸檬口味便宜多汁好吃）小籠包120（好吃）」，吃完飽到不行，直呼「CP值高到爆！」「不是北部嗎？怎這麼好吃價格又漂亮？」

貼文引發共鳴，不少人也狂點頭，「就在地人也會去的夜市，不太會有宰客的問題」、「以前有賣藥燉排骨，現在因為都更都收了，比起一些阿哩布達的夜市，多樣性算高了。」

還有人分享口袋名單，「去那只吃麻油雞，真的頂」、「麻油雞很好吃」、「牛雜蠻特別的，別的地方很少見」、「麻油雞最頂」、「排骨湯還不錯。」

湳雅觀光夜市位於板橋南雅東路，鄰近板橋舊火車站，是許多當地人晚餐、宵夜的首選。除了平價美食外，攤位多樣、動線寬敞、價格親民，不少人認為是「北部最佛心夜市」之一。