黃沐妍被問粿粿婚變！王子在旁「小眼神狂偷瞄」尷尬表情全被拍

▲王子和粿粿婚內出軌，過往片段不斷被翻出。（圖／翻攝自IG）



記者施怡妏／綜合報導

粿粿被丈夫范姜彥豐爆出婚內出軌王子（邱勝翊），女方在1日上傳17分鐘長片，還原婚變全貌，3年來生活中累積了大大小小的磨擦，讓她逐漸乏力，也承認與王子「有踰矩行為」。事實上，今年8月小豬黃沐妍出席活動，回答粿粿婚變的話題，而王子就在旁邊，小眼神不斷偷瞄，但沒有做出任何回應。

有網友在Threads發文，翻出今年8月黃沐妍與王子一起出席健身比賽活動的影片，現場記者提問粿粿跟范姜的狀況，王子就坐在旁邊不受訪，時不時偷瞄採訪區，又快速看向遠方裝沒事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小豬表示，「不敢打擾他們，但他叫我不用擔心，我是關心范姜那邊，因為我跟男生更熟，但他有說不用擔心」，如果想要問粿粿的狀況要問紅隊，並指向旁邊的王子，但王子即便被cue到也沒有回應，眼神持續看向遠方。

影片被網友翻出，在Threads上掀起討論，「王子應該聽到，但裝聽不到裝忙，心虛的表現」、「他是怎麼做到心安理得坐在旁邊的」、「小豬這段蠻好笑的，不管她是不是真的知道」、「隔壁的在裝死」、「自己好友被出軌的小王坐在旁邊，然後被問及自己好友現在狀況，真的是沒有什麼比這個更尷尬的了」、「有人心虛一直偷瞄」、「旁邊在裝忙，然後不受訪」。

▼TERRY（左起）小豬與王子今年8月出席活動。（圖／記者葉文正攝）

