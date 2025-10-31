　
地方 地方焦點

全國智慧創新競賽在中華醫大登場　中華醫大分組奪冠

▲「從產地到餐桌～全國跨世代飲食智慧創新競賽」在中華醫大登場，獲獎學生開心領獎合影。（記者林東良翻攝，下同）

▲「從產地到餐桌～全國跨世代飲食智慧創新競賽」在中華醫大登場，獲獎學生開心合影。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由中華醫事科技大學餐旅管理系主辦的「從產地到餐桌～全國跨世代飲食智慧創新競賽」，31日舉行決賽並公布結果，南英商工與中山工商分獲高職組一般組及樂活組冠軍；大專組則由中華醫大與南台科技大學並列一般組冠軍，展現學子結合AI智慧創意的亮眼成果。

本次競賽共吸引高職組83組、大專組75組報名參賽，主題以「從產地到餐桌」為核心，結合AI生成式工具進行宴客菜單設計。主辦單位邀請東東餐飲集團資深副總林佳樺、逸點亦旅渡假村行政主廚廖峰毅、弎食鐵板料理主理人顏翊丞及好奇兄弟副總白雲擔任決賽評審，選出最具創意與執行力的團隊。

▲「從產地到餐桌～全國跨世代飲食智慧創新競賽」在中華醫大登場，獲獎學生開心領獎合影。（記者林東良翻攝，下同）

中華醫大校長李碧娥親臨現場致詞，歡迎全國餐飲好手齊聚華醫交流切磋，並祝福選手們都能抱回獎金與榮耀。最終高職組由南英商工王幸娟主任指導的楊政賢以「繽紛四季盛宴」奪下一般組冠軍；中山工商陳敬淑主任指導的蘇明瑞則以「花甲之年人生盛宴」摘下樂活組冠軍。

大專組方面，中華醫大謝仁哲老師指導的岩家瑜以「原鄉部落的饗宴」、南台科大毛佩娟老師指導的范陳雪梅以「從農場到心間」雙雙獲評審青睞，並列一般組冠軍。

餐旅系主任林苑暉指出，競賽由國科會、經濟部商業發展署及資策會指導，鼓勵學生以AI創意呈現智慧餐飲與永續理念。各組冠軍可獲新台幣1萬元獎金及精美獎品。林苑暉也提到，餐旅系特別挑選優秀選手作品，由謝仁哲與黃裕文師生團隊將AI主選單實作為滿桌宴客菜餚，「AI讓廚藝創作更有效率，但料理的靈魂仍來自對食材的尊重與味道的真誠。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

智慧創新競賽中華醫大奪冠

