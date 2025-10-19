中原大學70週年校慶　頒發9位「傑出校友獎」號召萬人回娘家

▲中原大學頒發114年「傑出校友獎」，9位校友榮獲肯定。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中原大學70週年校慶暨校友日18日登場，校長李英明於「校友日」開幕典禮指出，中原以「中原70‧邁向永續」為主題，表達對過去的感恩，以及對未來永續發展的責任與承諾。面對少子化與高教變局，中原將以「全人綠色AI量子大學」為目標，推動數位、量子與AI三大轉型，致力成為有信、有望、有愛，受人尊敬，令人感動的優質大學。

▲中原大學創校四系之一的土木系舉辦「系友回娘家」活動，為中原70週年獻上祝福。（圖／中原大學提供）

中原大學董事長張光正則表示，中原自創校以來始終在上帝帶領下前行，70年來在資源有限的情況下仍不斷精進，憑藉師生同仁的投入與校友長期無私支持，累積厚實的辦學成果。

市長張善政到場祝福表示，在少子化衝擊下中原仍多年維持新生註冊率百分百，顯示辦學深獲社會肯定。中原以全人教育為核心，不僅重視學術，更強調品格，培育職場與社會中堅。

▲「中原70登山大會師」舉辦，集結百人登山。（圖／中原大學提供）

典禮中頒發「傑出校友獎」，今年共有9位校友獲頒獎項，包括：時碩工業汽車事業群總經理劉光弘(醫工系)、大立機械工業總經理莊大立(機械系)、KPMG安侯建業資深合夥會計師寇惠植(會計系)、新穎數位文創董事長李信穎(資管系)、景碩科技業務處副總經理李安堂(化學系)、富士康工業互聯網（FII）董事長暨執行長鄭弘孟(電子系)、中原大學半導體產業學院榮譽院長王寧國(化工系)、空間新象創辦人暨設計總監謝坤學(室設系)、柏獅投資董事長特別助理張美瑗(工業系)。

今年最受關注的「萬人返校報到抽獎」活動，由微星科技（MSI）贊助70項大獎，頭獎是市價超過5萬元的電競筆電2名，獎品總價值約55萬元。吸引中原校友呼朋引伴相約返校，校方期望今年返校人數能突破新高，超越萬人。

而「校慶運動會」也同步登場，並開放校友參與田徑、游泳與趣味競賽，重溫求學時光。中原大學自創校初期僅有物理、化學、化學工程、土木工程等4個系，發展至今已擁有九大學院、逾1萬6千名在校生，畢業校友超過15萬人，深受各界肯定。