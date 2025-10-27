　
    • 　
>
地方 地方焦點

中華醫大57週年校慶公佈傑出校友　9人獲選成華醫之光受表揚

▲中華醫事科技大學57週年校慶將於11月2日登場，2025年傑出校友名單出爐，共9人當選。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

中華醫事科技大學將於11月2日迎來創校57週年校慶，校方近日公佈2025年傑出校友選拔結果，共有邵文娟、謝秀櫻、張蘭英、何俊緯、莊婉淑、高尤娜、詹坤振、林介嶽、吳志忠等9人脫穎而出，將於校慶典禮上回校受獎，接受師長與學弟妹祝賀。

本次傑出校友由校內依循歷年慣例組成評選委員會，從產官學界推薦的近20名校友中選出9人。當選者橫跨醫療院所高階主管、醫檢師公會幹部、餐旅業主廚、食品營養學界教授及企業創業者等領域，展現華醫校友於各專業領域深厚實力。

9位傑出校友學經歷包括：邵文娟，70年護理助產科畢業，曾獲全國優良護理人員、精神衛生護理學會貢獻獎。謝秀櫻，98年餐旅管理系畢業，現任中華民國廚師聯合會總會理事長，曾獲全國模範勞工與FDA優良廚師。張蘭英，70年護理助產系畢業，任職於台中榮總嘉義與灣橋分院護理主管，推動多項醫療品質與病安制度。何俊緯，88年醫事檢驗科畢業，擔任全國醫檢師公會理事，COVID-19期間堅守防疫前線。莊婉淑，93年醫事檢驗科畢業，現任新營醫院院長室公關室組長，推動社區健康與醫療教育。高尤娜，93年護理系畢業，現任成大醫院護理部副主任，歷經登革熱、0206地震等重大災害處理。詹坤振，91年醫檢技術系畢業，任奇美醫院精準醫學中心高階醫檢師，並為全國認證基金會評審員。林介嶽，視光系畢業（2025年），創辦遠東驗光所，致力地方驗光師教育與專業發展。吳志忠，78年食品營養科畢業，現為靜宜大學教授，深耕教學與食品安全研究24年。

中華醫大校長李碧娥表示，這9位校友無論在醫療、公職、企業或教育領域皆表現卓越，是華醫精神的實踐者與學弟妹的典範，也是學校的驕傲。

