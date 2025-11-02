習近平開玩笑　送李在明小米手機：看看有沒有後門

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家主席習近平11月1日與南韓總統李在明會談，會前雙方互贈禮物，習近平送了2部小米手機，並開玩笑表示，「你看看有沒有後門？」令李在明忍不住笑了出來。

雙方會談之前，李在明送給習近平一張榧樹圍棋盤，以及一件螺鈿漆器圓形托盤；習近平特別詢問了棋盤的材質，讚許「很好」，並表達了感謝。

據韓媒報導，兩名領導人都喜愛圍棋，過去韓方曾贈送圍棋棋子給習近平，這次送上棋盤，期望能承載當年所送的棋子，彰顯兩國美好情誼。

習近平則送了2部小米的曲面螢幕手機給李在明，提到曲面螢幕是南韓的產品；有趣的是，李在明查看手機時，幽默詢問了手機的通訊安全問題，習近平聽見之後也回開玩笑，「你看看有沒有後門？」

根據《新華社》報導，習近平在會談時表示，中韓是搬不走的重要近鄰，也是分不開的合作夥伴。建交33年來，兩國超越社會制度和意識形態差異，積極推進各領域交流合作，實現了相互成就、共同繁榮。

習近平指出，事實證明，推動中韓關係健康穩定發展，始終是符合兩國人民根本利益、順應時代潮流的正確選擇。中方重視中韓關係，對韓政策保持連續性、穩定性，願同韓方加強溝通，深化合作，拓展共同利益，攜手應對挑戰，推動中韓戰略合作夥伴關係行穩致遠，為地區和平與發展提供更多正能量。

報導也提及，李在明表示，烈歡迎習近平主席時隔11年再次對韓國進行國事訪問，這次訪問對韓中關係意義重大。韓中建交以來，各領域互利合作不斷深入，有力推動各自經濟發展。韓中是鄰居，更是密不可分的夥伴。

李在明還說，韓方高度重視對華關係，願同中方共同努力，推動雙邊友好合作關係得到更大發展。雙方要密切高層交往，增進政黨、地方交流，妥善處理分歧。

▼習近平與李在明會談。（圖／路透社）

