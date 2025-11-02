　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

習近平開玩笑　送李在明小米手機：看看有沒有後門

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家主席習近平11月1日與南韓總統李在明會談，會前雙方互贈禮物，習近平送了2部小米手機，並開玩笑表示，「你看看有沒有後門？」令李在明忍不住笑了出來。

雙方會談之前，李在明送給習近平一張榧樹圍棋盤，以及一件螺鈿漆器圓形托盤；習近平特別詢問了棋盤的材質，讚許「很好」，並表達了感謝。

據韓媒報導，兩名領導人都喜愛圍棋，過去韓方曾贈送圍棋棋子給習近平，這次送上棋盤，期望能承載當年所送的棋子，彰顯兩國美好情誼。

習近平則送了2部小米的曲面螢幕手機給李在明，提到曲面螢幕是南韓的產品；有趣的是，李在明查看手機時，幽默詢問了手機的通訊安全問題，習近平聽見之後也回開玩笑，「你看看有沒有後門？」

根據《新華社》報導，習近平在會談時表示，中韓是搬不走的重要近鄰，也是分不開的合作夥伴。建交33年來，兩國超越社會制度和意識形態差異，積極推進各領域交流合作，實現了相互成就、共同繁榮。

習近平指出，事實證明，推動中韓關係健康穩定發展，始終是符合兩國人民根本利益、順應時代潮流的正確選擇。中方重視中韓關係，對韓政策保持連續性、穩定性，願同韓方加強溝通，深化合作，拓展共同利益，攜手應對挑戰，推動中韓戰略合作夥伴關係行穩致遠，為地區和平與發展提供更多正能量。

報導也提及，李在明表示，烈歡迎習近平主席時隔11年再次對韓國進行國事訪問，這次訪問對韓中關係意義重大。韓中建交以來，各領域互利合作不斷深入，有力推動各自經濟發展。韓中是鄰居，更是密不可分的夥伴。

李在明還說，韓方高度重視對華關係，願同中方共同努力，推動雙邊友好合作關係得到更大發展。雙方要密切高層交往，增進政黨、地方交流，妥善處理分歧。

▼習近平與李在明會談。（圖／路透社）

▲▼習近平與李在明會談。（圖／路透社）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 5 4303 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／蒙西開轟！道奇8局追成3比4　藍鳥終結者登場
范姜彥豐、粿粿爭議延燒！　鄭家純親解「月子中心業配」內幕
大谷翔平鬥志不滅！挨轟後敲雙安　二刀流寫歷史
林岱樺造勢湧3萬人　游盈隆：為綠營初選投下超級變數
粿粿家人發文挺！　網揪「內容一模一樣」
快訊／道奇6局追成2比3！
王子粿粿爆不倫代言又掉！　品牌方宣布「合作關係結束」
台中死亡車禍！　女右腳變形送醫不治
ET專訪／邱議瑩稱當高雄市長「恰北北」性格一定改　傾聽不對撞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

習近平開玩笑　送李在明小米手機：看看有沒有後門

影／下一部戲？舒淇笑喊不拍年代片　回望20歲的女孩「我勇敢直率」

APEC林信義見高市早苗　中國外交部提出嚴正交涉、強烈抗議

中國通背拳大師出戰打耳光大賽　被3掌打到昏迷濺血倒地

陸官方明年「隆重」紀念孫中山誕辰160周年　推進兩岸和平、統一大業

陸翁車廂逼女生讓座　「硬坐大腿」伸手偷摸狂磨蹭

香港水上樂園狂虧5.8億元　正與陸財團討論合作

香港「劍后」江旻憓傳參選立法會議員　去年才拿下奧運金牌

央視將播台灣光復紀錄片　從甲午戰爭拍到「回歸祖國」

習近平宣布：下屆APEC峰會在深圳舉行

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

習近平開玩笑　送李在明小米手機：看看有沒有後門

影／下一部戲？舒淇笑喊不拍年代片　回望20歲的女孩「我勇敢直率」

APEC林信義見高市早苗　中國外交部提出嚴正交涉、強烈抗議

中國通背拳大師出戰打耳光大賽　被3掌打到昏迷濺血倒地

陸官方明年「隆重」紀念孫中山誕辰160周年　推進兩岸和平、統一大業

陸翁車廂逼女生讓座　「硬坐大腿」伸手偷摸狂磨蹭

香港水上樂園狂虧5.8億元　正與陸財團討論合作

香港「劍后」江旻憓傳參選立法會議員　去年才拿下奧運金牌

央視將播台灣光復紀錄片　從甲午戰爭拍到「回歸祖國」

習近平宣布：下屆APEC峰會在深圳舉行

舒夢蘭獲邀TEDxTaipei年會 　分享極地驚險歷程

不斷更新／蒙西開轟！道奇8局上追成3比4　藍鳥終結者登場了

酸粿粿1舉動在「博婆媽同情票」！陳沂嘆：人家講法律妳講感覺

高雄男吃飯中離席如廁失蹤！警消尋遍街巷竟發現「人躺屋頂」

范姜彥豐、粿粿爭議延燒！　鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕

人潮當掩護！斗南夜市色男對女童、女子襲胸摸臀　趁機猥褻送辦

能綠白合組聯合政府？　黃國昌批民進黨：少數卻演得像皇帝

盤點7款日本主婦回購率最高的清潔神物　不到6元家事好幫手CP值超高

習近平開玩笑　送李在明小米手機：看看有沒有後門

下雨天也有好心情！「奶油色雨靴」超可愛　厚底設計悄悄增高瘦美腿

劉嘉玲結婚17年：就不想生小孩　張柏芝不逼婚兒子「不關我的事」

大陸熱門新聞

陸拳師出戰打耳光大賽　被3掌打到昏迷

林信義、高市早苗會面　中方強烈抗議

陸配喪失台灣身分喊冤　邱垂正：又講傷害台灣人情感言論

影／舒淇笑喊不再拍年代片　回望20歲「勇敢直率」

陸翁車廂逼女生讓座　被拒後硬坐大腿

影/神舟21號太空人任務「創3突破」

衛星拍台灣高清照　陸國防部回應

徐州動物園「非洲獅」腿太短被同類排擠 取名「柯基」意外爆紅

陸官方明年「隆重」紀念孫中山誕辰160周年　

陸配錢麗喪失台灣身分　羅文嘉：真的不適合

WTT首輪出局！中國桌球男單「再次全軍覆沒」

陸國貨品牌正式進駐機場免稅店 無人機、手機也被納入

香港水上樂園虧5.8億元　與陸財團討論合作

習近平宣布：下屆APEC峰會在深圳舉行

更多熱門

相關新聞

李在明請習近平協助　盼推動與北韓重啟對話

李在明請習近平協助　盼推動與北韓重啟對話

南韓總統李在明1日與中國國家主席習近平會晤時，請求北京協助推動與北韓重啟對話；習近平則表示，願意與南韓擴大合作、共同應對雙方面臨的挑戰。

APEC領袖合照曝！林信義與習近平0互動

APEC領袖合照曝！林信義與習近平0互動

習近平宣布：下屆APEC峰會在深圳舉行

習近平宣布：下屆APEC峰會在深圳舉行

習李會談朝鮮半島無核化　北韓嗆：做白日夢

習李會談朝鮮半島無核化　北韓嗆：做白日夢

國安官員談川習會「一如預期」　台灣合乎國際民主社會戰略利益

國安官員談川習會「一如預期」　台灣合乎國際民主社會戰略利益

關鍵字：

習近平小米手機李在明

讀者迴響

熱門新聞

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

艾德曼高飛犧牲打　道奇6上追成2比3

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

即／連鎖旅館台中店傳房客陳屍

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

就是大谷翔平！道奇官宣G7先發

粿粿范姜爆料婚變　律師：法庭上絕對不利

衛星照曝蘇丹慘況！叛軍屠殺　活人所剩無幾

高市早苗手提包賣到缺貨！訂單排到5月

陸拳師出戰打耳光大賽　被3掌打到昏迷

日人妻被殺26年懸案　嫌竟是夫高中同學

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

粿粿家人怒控范姜「愛計較」：3年真的夠了！

更多

最夯影音

更多
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面