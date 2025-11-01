APEC領袖代表大合照站位曝光！　林信義與習近平零互動：要看機緣

▲2025APEC各國領袖代表合照，林信義（右）與習近平無機會互動。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

2025年亞太經濟合作會議（APEC）今（1日）圓滿落幕，但台灣領袖代表林信義與中國國家主席習近平在領袖合影階段全程未有互動。對此，林信義表示，領袖間互動方式多元，有時是坐下深入討論、場邊寒暄或握手，也可能僅是簡單打招呼，「要看當下機緣」。

回顧歷史，林信義連續兩年擔任台灣APEC領袖代表。2024年秘魯峰會期間，他在會場與習近平互相打招呼，但並未握手。林信義指出，峰會期間各國領袖忙碌穿梭，把握交流機會即可。

媒體在領袖代表國際記者會上追問，是否有與習近平互動。林信義重申，互動形式多樣，且未接獲總統賴清德任何相關指示，「都是很自然的現象」。他補充，昨日領袖代表晚宴中，「蝴蝶起舞」表演驚艷全場。作為明年東道主的習近平表示，希望明年表演能「不只飛舞，還能唱歌」，顯示各國為活動付出努力。

▲林信義與習近平合照零互動。（圖／路透）



今年APEC各國領袖合照中，主辦國韓國總統李在明站在第一排正中間，左側為中國國家主席習近平，右側依序為印尼總統普拉伯沃、日本首相高市早苗。美國財政部長貝森特位於普拉伯沃與高市早苗後方。林信義則站在第二排最右側，前方為紐西蘭總理盧克森與菲律賓總統小馬可仕，旁邊則是墨西哥經濟部長厄伯拉特。

媒體關注台灣領袖代表位於後排最右側的站位安排。外交部國際組織司司長孫儉元表示，自1993年以來，主辦經濟體對領袖站位並無統一規範。今年透過駐韓國代表處持續向韓方確認站位安排，直到昨晚10時左右收到通知，目前尚未掌握安排背後完整邏輯，但也持續與理念相近國家溝通了解。