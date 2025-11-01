　
國際

就等川普點頭！　CNN：五角大廈批准「軍援烏克蘭」戰斧飛彈

▲▼美國總統川普（右）、烏克蘭總統澤倫斯基（左）。（圖／路透社）

▲美國總統川普（右）、烏克蘭總統澤倫斯基（左）。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

CNN引述內部官員消息報導，美國五角大廈已完成評估報告，認為提供烏克蘭戰斧飛彈不會對美軍庫存造成負面衝擊，目前僅等待川普總統做出最終政治決定。川普曾直接向烏克蘭總統表示，「不想把保護國家的東西送出去」，顯示他對軍援戰斧飛彈仍有疑慮。

報導指出，3名美歐官員透露，五角大廈在評估後向白宮開了綠燈，認為即使向烏克蘭提供戰斧飛彈也不會對美國庫存造成負面影響，為烏克蘭取得射程達1600公里的戰斧飛彈掃除障礙。

事實上，澤倫斯基一直積極爭取這款武器，希望能更有效打擊俄國境內的石油與能源設施。參謀首長聯席會議在川普與澤倫斯基會談前已將評估結果通報白宮，然而川普本月稍早與澤倫斯基在白宮會面時卻明確表態，「我們不想把保護國家所需的東西送出去。」

儘管如此，五角大廈的這份評估結果讓美國歐洲盟友深受鼓舞，兩名歐洲官員指出，他們認為美國現在已經沒有太多藉口拒絕提供這項武器。

川普在會見澤倫斯基前幾天還曾表示，美國「有很多戰斧飛彈」可能提供給烏克蘭。但令美歐官員意外的是，川普幾天後態度急轉彎。他在與澤倫斯基的白宮工作午餐開場致詞中表示，美國「需要」這些戰斧飛彈，隨後在閉門會談中直接告知澤倫斯基，美國不會提供這些武器，至少目前不會。

CNN報導稱，川普態度轉變發生在他與俄國總統普丁通話隔天。普丁在電話中警告川普，戰斧飛彈可以攻擊莫斯科、聖彼得堡等俄國主要城市，雖然對戰場不會產生重大影響，但會損害美俄關係。

消息人士先前向CNN透露，川普並未完全排除提供戰斧飛彈的可能性，政府已擬定計畫，一旦川普下令就能迅速提供給烏克蘭。由於普丁不願認真考慮和平談判，川普近來愈發沮喪，上周批准對俄國石油公司實施新制裁，並暫時取消原定在布達佩斯與普丁討論烏克蘭問題的會面。

儘管五角大廈對庫存量沒有疑慮，但美國國防官員仍在評估烏克蘭如何訓練和部署這些飛彈。消息來源補充，烏克蘭要有效使用戰斧飛彈還有幾個作戰問題需要解決。

其中一個關鍵問題是烏克蘭該如何發射這些飛彈。戰斧飛彈通常從水面艦艇或潛艇發射，但烏克蘭海軍實力嚴重不足，因此可能需要陸基發射。

美國海軍陸戰隊和陸軍已開發出可提供給烏克蘭的陸基發射器。歐洲官員相信，即使美國不願提供發射器，烏克蘭也能找到解決方案。一名官員指出，烏克蘭工程師曾成功整合英國提供的暴風影飛彈，這款武器原本設計用於現代北約戰機，但烏克蘭設法將其整合到老舊的蘇聯時代戰機上。

澤倫斯基本周在X平台發文表示，烏克蘭希望在今年底前擴大遠程攻擊能力，讓戰爭能在「公平條件」下結束。他寫道，「全球制裁和我們的精準打擊幾乎同步進行，要在對烏克蘭公平的條件下結束這場戰爭。所有遠程打擊目標都必須在年底前完全落實，包括擴大我們的長程攻擊範圍。」

 
10/30 全台詐欺最新數據

美國總統川普本月26日展開他重返白宮後的首次亞洲之行。馬來西亞首都吉隆坡是第一站，目的是參加東南亞國家協會（ASEAN）的系列高峰會議，而「川習會」則為他此行畫下，他自認高達「12分」的句點。

