無人機互攻！俄2機場緊急關閉　基輔多棟住宅被毀「3死27傷」

▲烏克蘭基輔一棟公寓26日遭到俄軍無人機襲擊。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

俄烏戰火持續延燒，莫斯科27日遭遇大規模無人機襲擊，導致2座機場被迫關閉2.5小時。與此同時，基輔也遭到俄軍無人機進攻，造成至少3人死亡、27人受傷。

《路透社》報導，莫斯科27日表示遭到攻擊，俄軍防空系統在夜間6小時內擊落34架烏克蘭無人機，鄰近的圖拉（Tula）地區27日清晨也擊落24架烏克蘭無人機。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，無人機攻勢從26日晚間近10點持續到27日凌晨。俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsiya）表示，多莫傑多沃機場（Domodedovo Airport）及茹科夫斯基機場（Zhukovsky Airport）為了確保航空安全暫停營運2.5小時左右。

俄羅斯尚未公布傷亡情況，但除非涉及平民或民生設施，否則莫斯科鮮少披露境內遭烏軍攻擊導致的損失程度。

▲10月24日，莫斯科近郊的克拉斯諾戈爾斯克（Krasnogorsk）一棟公寓也被烏克蘭無人機攻擊。（圖／路透）



另據《衛報》報導，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，俄軍無人機26日晚間攻擊該市，一共導致3死27傷，傷患包括6名兒童。

他指出，無人機碎片擊中戴斯尼揚斯基區（Desnyansky）一棟9層樓住宅，在多層樓引發火勢，同區另棟大樓也被波及，那裡一共5人獲救。此外，歐伯隆斯基區（Obolonsky）一棟16層住宅也被無人機碎片破壞。

烏俄戰火未歇之際，美國總統川普已於21日宣布取消會晤普丁，理由是目前的外交努力沒有取得進展，而且時機不適合，他「不想開一場白費力氣的會議」。但如今克里姆林宮澄清，雙方依然維持接觸，會談「只是延後舉行，並未取消」。