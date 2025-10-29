川普施壓日本「禁買俄LNG」　高市早苗坦言：很困難

▲川普與高市早苗28日舉行雙邊會談。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

日本首相高市早苗28日與美國總統川普舉行雙邊會談時，明確表達日本難以配合美方要求，停止進口俄羅斯液化天然氣（LNG）。儘管兩國確認將在經濟與安全保障領域深化合作，強化雙邊同盟關係，但能源議題仍存在分歧。

《日經》、《朝日新聞》等日媒報導，在東京元赤坂迎賓館的會談中，日美元首討論了俄羅斯遠東地區「薩哈林1號」（Sakhalin-1）及「薩哈林2號」（Sakhalin-2）石油天然氣開發案。

而多名政府高層29日證實，高市早苗向川普說明停止進口俄羅斯LNG的實際困難。日本約近一成LNG進口量仰賴俄羅斯薩哈林地區供應，一旦中斷將造成巨大影響。

川普政府正加強對日本施壓，要求終止進口俄羅斯LNG。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）15日會見時任日本財務大臣加藤勝信時，已傳達「期待日本停止俄羅斯能源進口」的訊息，他27日再度會晤現任財務大臣片山皋月時，也重申了相同立場。

美國在烏克蘭停火談判進展緩慢之下，企圖聯合盟國強化對俄制裁。川普已於22日宣布制裁俄羅斯2大石油公司，歐盟也於23日同意將俄羅斯LNG進口禁令提前至2027年1月實施。