　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普施壓日本「禁買俄LNG」　高市早苗坦言：很困難

▲▼日本首相高市早苗與美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普與高市早苗28日舉行雙邊會談。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

日本首相高市早苗28日與美國總統川普舉行雙邊會談時，明確表達日本難以配合美方要求，停止進口俄羅斯液化天然氣（LNG）。儘管兩國確認將在經濟與安全保障領域深化合作，強化雙邊同盟關係，但能源議題仍存在分歧。

《日經》、《朝日新聞》等日媒報導，在東京元赤坂迎賓館的會談中，日美元首討論了俄羅斯遠東地區「薩哈林1號」（Sakhalin-1）及「薩哈林2號」（Sakhalin-2）石油天然氣開發案。

而多名政府高層29日證實，高市早苗向川普說明停止進口俄羅斯LNG的實際困難。日本約近一成LNG進口量仰賴俄羅斯薩哈林地區供應，一旦中斷將造成巨大影響。

川普政府正加強對日本施壓，要求終止進口俄羅斯LNG。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）15日會見時任日本財務大臣加藤勝信時，已傳達「期待日本停止俄羅斯能源進口」的訊息，他27日再度會晤現任財務大臣片山皋月時，也重申了相同立場。

美國在烏克蘭停火談判進展緩慢之下，企圖聯合盟國強化對俄制裁。川普已於22日宣布制裁俄羅斯2大石油公司，歐盟也於23日同意將俄羅斯LNG進口禁令提前至2027年1月實施。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
被「地雞主」狂追暴紅　黑絲OL現身：目前單身
粿粿「與事實不符」王子卻認了！　律師劃重點：就是聊騷
快訊／王子經紀公司道歉！ 　會承擔應有責任
林安可挑戰旅外！　統一獅證實已表達海外FA意願
「粿粿出軌好友」2個月前就被爆　他轟：虛偽人設！
快訊／中職年度最佳九人揭曉！　江坤宇5連霸寫紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不是輻射！車諾比驚見「藍色狗狗」　獸醫推測可能原因

習近平、高市早苗擬31日首次會晤　中日峰會安排中

幫狗洗澡差點錯過大獎　女「開獎剩5分鐘」買彩券中2千多萬元

砸160萬搭豪華郵輪！　80歲婦「遭丟包荒島慘死」沒人發現

川普施壓日本「禁買俄LNG」　高市早苗坦言：很困難

川習會前釋善意？　中國恢復採購美國大豆

川普APEC演說又提「台積電投資1千億美元」：很多台企赴美建廠

梨泰院159亡魂！踩踏3周年首辦官方悼念儀式　李在明致歉

「川習會」將達美中貿易協議！　川普APEC演說曝好消息

2天屠殺2000多人！衛星照驚見「土地染紅」　蘇丹內戰爆種族清洗

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

不是輻射！車諾比驚見「藍色狗狗」　獸醫推測可能原因

習近平、高市早苗擬31日首次會晤　中日峰會安排中

幫狗洗澡差點錯過大獎　女「開獎剩5分鐘」買彩券中2千多萬元

砸160萬搭豪華郵輪！　80歲婦「遭丟包荒島慘死」沒人發現

川普施壓日本「禁買俄LNG」　高市早苗坦言：很困難

川習會前釋善意？　中國恢復採購美國大豆

川普APEC演說又提「台積電投資1千億美元」：很多台企赴美建廠

梨泰院159亡魂！踩踏3周年首辦官方悼念儀式　李在明致歉

「川習會」將達美中貿易協議！　川普APEC演說曝好消息

2天屠殺2000多人！衛星照驚見「土地染紅」　蘇丹內戰爆種族清洗

侯友宜要中央檢驗80公斤豬瘟場肉　陳駿季：應立即銷毀

航太軍工業績＆股價遊刃有餘　川普助攻波音商用航太起飛

換季睡不好？專家教你這樣挑精油　解救身心不適狀況

8年不間斷　熊讚愛心團隊送愛到創世台東院

不是輻射！車諾比驚見「藍色狗狗」　獸醫推測可能原因

中獎發票字跡模糊、破損都有救！　國稅局教2招安心領錢

吃光光也減碳！台南推低碳午餐行動　結合節氣入菜打造永續校園

堰塞湖水位已退　中橫公路17:00時恢復通行

台中海岸線不平靜　高美濕地、麗水漁港2女情緒不穩獲救

一線之隔兩個季節！老君山現「陰陽分界」奇觀　遊客讚：美到窒息

【學生超暖❤】攙扶跌倒奶奶　沒想到後方貨車竟這樣開！

國際熱門新聞

卡車撞爛「實驗猴逃脫」　疑染3病毒

Lisa愛牌鼻通出包　驗出「微生物超標」

赫格塞斯下令　美軍擊沉4艘運毒船釀14死

憂美靠不住！《經濟學人》曝台灣「B計畫」核心

川習會在即　傳川普將調降對中關稅10％

輝達入股諾基亞！　斥資10億美元打造6G平台

台大研發「生髮神液」登國際　網：保護台灣

黃仁勳GTC影片 竟現台灣之光王建民

美股創新高輝達漲近5％　蘋果微軟市值一度破4兆

梅麗莎「風王」最強等級登陸牙買加

露肩婚紗被嫌「好像沒穿」　19歲新娘羞憤亡

川普宣布今日將會晤黃仁勳

股神光環黯淡！波克夏罕見遭降評　分析師直指問題

超稀有「2000日圓紙鈔」拍賣　價值翻漲60倍

更多熱門

相關新聞

熙特爾能源週登場！四大展區重磅亮相　攜手VOLVO PENTA布局儲能新藍海

熙特爾能源週登場！四大展區重磅亮相　攜手VOLVO PENTA布局儲能新藍海

台灣新創企業熙特爾新能源（SEETEL New Energy，7740-創）於「2025台灣國際智慧能源週」以「Power Your Success」為主軸，全面展示最新技術與國際合作成果。

川普APEC演說：很多台企赴美建廠

川普APEC演說：很多台企赴美建廠

潘威倫加入西武秋訓　潘武雄火腿見習

潘威倫加入西武秋訓　潘武雄火腿見習

終於鬆口！陸證實：川習會30日舉行

終於鬆口！陸證實：川習會30日舉行

東森自然美x丸善製藥共研育髮科技

東森自然美x丸善製藥共研育髮科技

關鍵字：

日本美國能源川普高市早苗俄羅斯烏克蘭LNG

讀者迴響

熱門新聞

快訊／范姜彥豐怒控「粿粿偷吃王子」！

北教大「型男教授」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

快訊／王子道歉！

快訊／范姜彥豐：看到太太與王子明確出軌證據

粿粿偷吃王子「公開嘲笑范姜彥豐」！

粿粿3年前答應求婚照被挖！

粿粿回應婚變　男方要求金額過鉅　與事實不符

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

王子「到范姜彥豐IG」點名粿粿：沒看她那麼開心過！

王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」

黃宏軒、劉書宏IG挺范姜彥豐！

粿粿、王子美國出遊照曝！丈夫范姜彥豐痛揭出軌

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

扮街訪員「搭訕2正妹挑戰18禁」　淫男下場曝

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

更多

最夯影音

更多
半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」
逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面