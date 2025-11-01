何時與鄭麗文見面？　黃國昌「大家不要急」：隨時展開歡迎雙臂

▲黃國昌出席搞怪萬聖節民眾來搗蛋活動。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（1日）正式就任，外界也關注翻開新頁的國民黨未來如何與民眾黨互動。鄭日前也提到，會盡快安排時間與民眾黨主席黃國昌會面，對此，黃今表示，目前沒接到國民黨或鄭麗文的邀約訊息，但大家不要急，鄭剛就任有很多事情要忙。黃強調，「民眾黨隨時展開歡迎的雙臂，那看鄭主席跟中國國民黨的朋友什麼時候有空。」

黃國昌說，他代表民眾黨先恭喜鄭麗文主席，「我相信鄭主席就任後，也有很多事情要忙，對於跟其他的政黨，針對有關聯合政府的議題，大家進一步坐下來相互交換意見跟討論，我覺得這都是我們期待的方向」。

「我們隨時展開歡迎的雙臂，看鄭主席跟國民黨的朋友，什麼時候有空。」黃國昌表示，在國會裡面的溝通運作相當順暢，像昨天在院會時也一直跟傅崐萁總召、羅智強幹事長都有針對法案的推進交換意見。

至於先前曾表態要參選新北市長，願意在公平、公開機制下與國民黨協商；而鄭麗文則說，一定會先做協調、溝通，但有信心人選是國民黨。對此，黃國昌說，鄭麗文主席代表國民黨，當然會希望新北市長是由國民黨提名，這無可厚非，「但是我相信，絕大多數民眾對聯合政府的理念以及派出最強人選，不要再讓民進黨專制獨裁下去，大家都有相當高的共識」。

黃國昌強調，民眾黨一直有最大的誠意跟善意，「我從來也不會堅持什麼地方一定要非誰不可」，就透過公平公開的程序找到最好的人選，最符合民眾期待以及市民朋友大家能支持的人選，這就是台灣民主政治的常態。