政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨下週甲動審停砍公務人員年金法案　他喊：決戰時刻到了！

▲▼立院司法委員會藍營將訴求停砍軍公教年金的「公務人員退休資遣撫卹法」修法排入審查，民進黨團表達強烈反對立場。（圖／記者李毓康攝）

▲立院司法委員會藍營將訴求停砍軍公教年金的「公務人員退休資遣撫卹法」修法排入審查，民進黨團表達強烈反對立場。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨執政後推動軍公教年金改革，規定軍公教退休所得替代率，自107年7月1日施行，最高 70%、最低 45%，且自 109年1月起每年再減少1.5%，逐年連續減少10年，直到所得替代率變為最高 60%、最低 30%，此改革引發退休軍公教反彈。國民黨下週三於司法法制委員會排審停砍年金的《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，同時發起甲級動員。全國公務人員協會前理事長李來希今（1日）在表示，「決戰的時刻到了！」企盼下週有一個讓人期待的結果。

國民黨團本會期將「停砍年金案」列為優先法案，並且提出《公務人員退休資遣撫卹法》修正案、《公立學校教職員退休資遣撫卹法》修正案列為優先法案，將年金重新隨同在職人員薪俸調整，並停止所得替代率的逐年降低。

李來希在臉書曬出下週司法法制委員會，國民黨發出的甲級動員的公文，動員主題為審查「公務人員退休資遣撫卹法第37條、第38條及第67條條文修正草案」案。動員時間為上午9時起至會議結束。

李來希指出，「決戰的時刻到了！」公務人員退撫法案停止逐年遞減修法案正式排上議程，下週三、週四分別在司法法制委員會與教育委員會排案討論實質法案內容。

李來希表示，感謝國民黨積極的作為，期待夥伴們正面肯定在野黨苦民所苦的態度，民眾黨黃國昌曾經明確表示這週會表明立場，可惜我們沒看到具體內容，期待夥伴們一起發聲，為國民黨點讚，期待民眾黨加油，說到做到！企盼下週有一個讓人期待的結果，大家一起加油。

國民黨今（1日）舉行黨代表大會，並辦理黨主席交接儀式，然而，民進黨前立委林濁水發現，鄭麗文在就任演說中，多次高喊「台灣」相關字詞，反而不見「中國人、中華民族」，讓他不禁開酸，鄭麗文彈性之強、變化之大，根本舉世無雙。

