吳音寧將接台肥董座　黃國昌斥：賴政府赤裸裸酬庸

記者陳家祥／台北報導

台肥公司昨晚公告，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，意味台肥董事長將由吳音寧接任。此安排掀起在野黨群起砲轟，民眾黨主席黃國昌直言，「擺明赤裸裸的酬庸，民進黨把納稅人的錢投資成立的公司，當成自己的黨庫，這就是非常典型的拿國庫通黨庫，在酬庸民進黨自己的人」。

農業部今表示，指派吳音寧擔任台肥董事，相信必能為台肥公司帶來新氣象，但董事長人選需經董事會決定，農業部依相關規定推派董事代表，也尊重台肥公司董事會決定新任董事長人選。

針對吳音寧擔任台肥公司農業部指派的法人董事代表，黃國昌直言，「擺明赤裸裸的酬庸，民進黨把納稅人的錢投資成立的公司，當成自己的黨庫，這就是非常典型的拿國庫通黨庫，在酬庸民進黨自己的人」。

黃國昌指出，若對民進黨派系更了解的話可以發現，新潮流才是現在台灣的深層政府，「吃香喝辣，完全不顧社會觀感，這樣浪費納稅人的錢，相信全國人民看了，特別是非常多年輕人看了，會感覺到相當憤怒」。

黃國昌說，請教賴清德總統賴清德主席，這就是賴政府的用人唯才嗎？還是賴清德是只有新潮流是人才？還是不管是不是人才，反正600萬不是民進黨的錢，愛給誰就給誰？賴總統要出來說清楚講明白。