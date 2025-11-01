川普拒重啟「美加貿易談判」！關稅廣告惹毛他　卡尼道歉也沒用

▲關稅廣告風波持續延燒，川普拒絕與加拿大重啟貿易談判。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普明確宣布，美加兩國將不會重新展開貿易談判。加拿大安大略省政府日前一支政治廣告引用已故美國總統雷根的談話片段，批評美國關稅政策。此舉引發川普不滿，他直言，雖然加拿大總理卡尼（Mark Carney）已就此向他道歉，但川普仍堅持不會重啟雙邊貿易談判。

根據《路透社》報導，引發爭議的廣告由安大略省政府製作，片中引用共和黨標誌性人物雷根的言論，強調對外國商品課徵關稅將導致貿易戰爭和失業問題。雷根生前以支持自由市場和自由貿易政策聞名，而此舉也引發川普政府不滿。

川普10月31日表示，加拿大總理卡尼已向他道歉，但他仍然不會與加拿大重新進行關稅談判。他說，「我很喜歡他這個人，但他們的做法確實不當，」川普稱，「他為那支廣告道歉了，因為那是一支虛假的商業廣告。」而卡尼則未對此事公開回應。

川普上周因該廣告在美國平台播放而取消與加拿大之間貿易協商，同時宣布對加拿大額外增加10%的關稅。他嚴厲批評這支廣告是「假的」，不過根據半島電視台先前報導，安大略省省長福特團隊雖然將雷根演講的不同段落重新剪輯組合成一分鐘廣告，但所有引用的內容都確實出自雷根的真實發言。

面對外界壓力，福特已暫停該廣告播放，希望為美加貿易談判重啟創造條件。卡尼也曾表態，加拿大已做好重新坐下來協商的準備。

根據歷史數據，美國一直是加拿大最大的貿易夥伴，加拿大約75%的出口商品銷往美國。然而川普的關稅政策已嚴重衝擊雙邊貿易關係，加拿大部分商品更被美國課徵最高關稅。