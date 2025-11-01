美國女法官「當街脫褲小便」！爛醉失態　半裸蹲草叢畫面曝

▲美國女法官脫褲蹲在路邊小便，被警方密錄器拍下。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

美國亞利桑那州一名代理女法官酒後在街頭脫褲公然排尿，過程被民眾目睹並報警，執法畫面曝光後震驚社會。更離譜的是，當警方上前盤查時，這名女法官的丈夫竟妨礙公務，試圖阻撓警方執法，最終被壓制在地逮捕。女法官則在脫序事件2天後自請離職。

根據《紐約郵報》報導，亞利桑那州亞瓦派郡高等法院42歲代理法官克莉絲汀‧夏芙奧爾森（Kristyne Schaaf-Olson）10月4日凌晨1時30分左右，在普雷斯科特市區因酒醉過度而當街脫褲小便。

多名路人目睹荒謬場面後，立即報警求助。根據警方公布的執法影片，警察趕抵現場時，夏芙奧爾森正從路邊的灌木叢中狼狽爬出，連褲子都沒穿好，而她更是醉到連自己姓名都無法正確拼寫。

執勤員警隨即告訴夏芙奧爾森，她的行為「太噁心」、「完全不能被接受」。儘管如此，她仍不忘向警方強調自己的「法官身分」。

夏芙奧爾森的丈夫傑森‧奧爾森（Jason Olson）聞訊趕來，然而面對警方的合理執法，他不但沒有配合，反而多次無視警方指令，企圖強行帶走妻子。

警方向男方解釋稱，「親眼看到她嘔吐和排尿，在眾人面前暴露身體」，因此必須將其逮捕。但傑森仍堅決否認道，「不，那不是她做的。」影片顯示，儘管警方一再警告，傑森仍持續干擾執法。

忍無可忍的員警最終對他下達最後通牒稱，「如果你繼續反抗，我就要把你摔在地上」。幾秒鐘後，警方果真將他制伏在地，並銬上手銬帶離現場。

▲夏芙奧爾森擔任代理法官已2年。（圖／翻攝自X）

事件爆發後，夏芙奧爾森因在公共場所排泄收到法院傳票。2天後，她主動請辭亞瓦派郡高等法院代理法官一職。她發表聲明解釋，「經過深思熟慮，考量目前的身體、醫療和家庭狀況，我決定辭職。亞瓦派需要全心全意為民服務的法官，但考量我生活中的現況，我認為很難履行這項承諾。」夏芙奧爾森是在2023年10月獲得代理法官任命。

夏芙奧爾森的丈夫傑森則面臨拒捕、妨礙犯罪現場調查以及阻撓政府執行公務等三項指控，預定11月18日出庭應訊。