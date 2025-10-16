屏基慶祝安寧病房成立30週年　18日千禧公園舉辦募款園遊會

▲屏基18日在屏東市千禧公園舉辦募款園遊會。（圖／屏基提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東基督教醫院將於10月18日（六）上午10時至下午3時在屏東市千禧公園舉辦「傳愛三十・溫柔相伴」安寧30週年暨智能醫療大樓園遊會，活動透過園遊券義賣號召社會大眾共同參與，所募得款項將全數投入安寧照護基金及新大樓建設，陪伴更多生命走到最後一程。

屏基自民國84年成立屏東首間安寧病房「傳愛之家」起，從四張病床出發，推動癌末病患的人性化照護。三十年來，醫療團隊陪伴無數家庭度過生離死別，為末期病人完成圓夢計畫，也導入芳療、音樂、藝術、園藝等輔助療法，讓患者尊嚴安然地走完人生最後的旅程。

這次園遊會不僅是安寧病房三十週年的紀念，更是與社區共享「善終與愛的力量」的重要時刻。活動規劃有音樂表演、才藝演出、安寧故事牆、輔療體驗區及趣味遊戲，並設有六十多個美食、手作與公益攤位，期望讓民眾在歡樂氣氛中了解安寧療護的真正意義。

活動籌備也獲得地方企業與社團的大力支持。特別感謝屏東東區扶輪社率先響應，認購園遊券25萬元，並將園遊券轉贈給所扶助的中、小學學童及弱勢團體，讓愛能循環流動、發揮更大的力量。

此外，高都汽車股份有限公司、耆安長照機構、宣恩貿易公司、台灣安寧照顧基金會、屏基柯文升醫師、詹益群醫師、徐禮平醫師等也慷慨贊助，助力活動順利籌辦。同時多家醫療院所與長照單位，包括高雄榮總、屏東醫院、屏東榮總、民眾醫院、屏安醫院等也共襄盛舉設攤，讓園遊會不只有吃有玩還兼具教育與公益意義，呈現多元又溫暖的風貌。

屏基也特別推出以兩隻鯨魚為主角的募款吉祥物週邊商品，包括T-Shirt、亞麻提袋與背包，象徵愛與陪伴的力量，期待獲得民眾支持，踴躍選購，讓「傳愛三十」的精神持續延伸。

屏基誠摯邀請屏東鄉親18日攜家帶眷前來參與，用行動支持安寧照護與醫療建設，讓愛延續、讓希望生根。