周杰倫登澳網「腳上戰鞋」被神出！　義大利球王也穿過

記者黃翊婷／綜合報導

華語歌壇天王周杰倫以球員身分參加本屆澳洲網球公開賽「一分大滿貫」賽，雖然首輪對戰吞敗，但仍引起大眾關注，就連全身穿搭也被網友挖出，包含來自韓國時尚品牌Gentle Monster的墨鏡，以及腳上那雙個人潮牌PHANTACI與Nike推出的聯名鞋款AIR MAX 95 PHANTACI。

▲周杰倫穿的鞋子也引起網友討論。（圖／翻攝自IG／jaychou）

周杰倫參加澳網全新賽事「一分大滿貫」，並於台灣時間14日下午4時30分出賽，首輪對上24歲澳洲業餘冠軍網球員Petar Jovic，可惜最終吞敗被淘汰。不過，周杰倫仍大氣為對手鼓掌、比讚並擁抱。

此外，周杰倫在球場上的穿搭以及舉動也掀起網友們熱議，比如他在開賽時將墨鏡丟到場邊，很快就有網友挖出，那副墨鏡出自韓國時尚品牌Gentle Monster，是周杰倫平時私下愛用的款式。

而周杰倫腳上的鞋子則是他個人潮牌PHANTACI，與Nike推出的聯名鞋款AIR MAX 95 PHANTACI。據了解，該鞋款的靈感來源是音樂與東方美學，義大利網球名將辛納（Jannik Sinner）也穿過，這次周杰倫穿著聯名鞋款參加比賽，也讓這雙鞋子的網路討論熱度大增。