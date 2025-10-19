書院山城出任務！成功國小化身消防基地　學童闖關體驗學防災

▲書院山城變消防營！成功國小學童化身小小救援員。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為扎根防災教育，基隆市仁愛區書院社區發展協會於10月17日，在成功國小舉辦了一場別開生面的「書院山城出任務」防災體驗活動。活動結合消防單位、區公所與社區力量，透過沉浸式的遊戲關卡與台語闖關，讓近百位學童在寓教於樂中，學習火場應變知識，成為推動社區防災的小小種子。

成功國小洪毓娟校長與老師們大力支持，社區阿嬤也一起推廣語言文化，志工隊帶領大家口唸台語通關密語，打造寓教於樂的消防體驗活動，讓孩子們在遊戲中學習防災知識。

活動現場以「火燒屋該怎麼辦」為主題，設計多項互動關卡，包括「小小消防衣穿著體驗」及「消防車射水拍照體驗」，讓孩子能親自穿上消防衣、拿起水線，感受消防人員滅火時的臨場氣氛，進一步了解他們的辛勞與責任。同時也結合趣味與學習，推出「水帶保齡球」挑戰，將水帶當成保齡球，看水帶拋射能擊倒多少保齡球瓶。

除了體驗活動，現場還設置「防火九宮格有獎徵答」及「避難包體驗」等攤位，透過問答互動與實際操作，讓學生了解火災發生時的應變步驟與避難重點。活動也設計「拍火臺語挑戰家」環節，鼓勵以臺語進行防火知識闖關，將臺語文化與防災教育結合。

仁愛區書院社區發展協會理事長呂秋茜表示，希望透過本次活動，讓防災教育從校園向社區延伸，使孩子成為家庭中的小小防災種子，將正確的防火觀念帶回家，提升社區的防災意識與自救能力。