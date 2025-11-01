　
地方 地方焦點

基隆消防局化學工廠實兵演練　強化搶救與安全防護雙能力

▲基隆消防局化學工廠實兵演練。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲出動救災機器人！基隆消防化學災害演練，科技輔助降風險。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為強化消防人員面對化學災害的應變與防護能力，基隆市消防局第二大隊於10月30日下午，在七堵區六堵工業區內的一處化學工廠，舉辦工廠化學災害實兵搶救演練，模擬儲槽火警，考驗消防單位在複雜環境中的指揮調度與救援效率。

消防局表示，演練情境設定為廠區室內儲槽區發生火警，現場竄出大量濃煙。基隆市消防局119接獲報案後，立即調派第二大隊及百福、七堵、暖暖、安樂、仁愛等五個分隊，共出動14輛消防車、30多名消防人員，迅速趕抵現場展開搶救。

▲基隆消防局化學工廠實兵演練。（圖／記者郭世賢翻攝）

現場由第二大隊副大隊長温梓強擔任指揮官，於上風處設立指揮站，啟動火災現場指揮體系（ICS），並與廠方人員密切聯繫，掌握廠區平面圖、消防設備位置及化學品危害資訊，確保救災行動安全且有效執行。

為保障消防人員及周邊環境安全，救災過程嚴格依循「危害物質災害現場搶救標準作業程序」（H.A.Z.M.A.T.），劃設熱區（污染區）、暖區（除污區）與冷區（安全區），明確區分人員活動範圍及對應的防護等級。

▲基隆消防局化學工廠實兵演練。（圖／記者郭世賢翻攝）

演練中也出動救災機器人深入熱區，即時回傳現場影像，協助指揮官研判火勢與環境狀況，降低人員進入高風險區域的必要性。同時模擬消防人員受困情境，啟動RIT（快速救援小組）機制，演練火場自救與救援程序，強化臨場應變能力。

消防局長游家懿表示，化學工廠火災潛藏多重危險與不確定性，透過例行性救災演練，能持續提升消防人員對化學災害的辨識、搶救與防護能力，有效降低救災風險，確保市民生命財產安全。

▲基隆消防局化學工廠實兵演練。（圖／記者郭世賢翻攝）

【整台車凹成V型】酒駕媽無照「載5童」自撞！ 11歲男孩當場沒心跳

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割
劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

