從社區扎根！基隆前進北區防災訪評　展現全民防災軟實力

▲因應多災害潛勢，基隆前進北區訪評展示「全民防災」韌性成果。

記者郭世賢／基隆報導

基隆市防災團隊於昨（17日）前往新竹市中華大學，參加內政部舉辦的「114年北部災害防救業務訪評」工作。本次訪評的縣市計有桃園市、基隆市、新竹市、新北市、臺北市、連江縣等六縣市參與，藉由觀摩與交流，共同精進地方防救災能量。

基隆市由祕書長方定安及消防局長游家懿率領防災團隊參與，包括民政處、警察局、工務處、環保局、都發處、教育處、產發處、社會處、交通處、衛生局、後備指揮部等跨局處單位。訪評簡報由消防局災害管理科長陳進源代表報告，內容包含基隆市災害潛勢、防減災整備工作、疏散撤離機制及社區防災推動等多項重點。

簡報中指出，基隆市地形多山臨海、易受到強降雨影響，主要災害潛勢包含淹水、坡地災害、地震、海嘯及核災等多重災害風險。基隆市強韌臺灣防災計畫海洋大學近兩年有3篇以基隆防災為題的SCI文章獲得國際上肯定。

此外，針對海嘯災害部分，繪製海嘯疏散避難方向及收容處所配置圖，並持續深化「全民防災」理念，讓更多民眾有機會參與防救災工作。在國際交流部分，與靜岡縣靜岡縣防災用品普及促進協議會，沖繩縣東部消防本部職員交換也是一大亮點。

在社區防災推廣方面，基隆市防災士有1340位，其中全市157位里長中已有40%具備防災士資格，基層防災能量持續提升。各區公所也對於易致災區域辦理疏散撤離演練與民眾自主防災應變訓練，強化民眾應變及避難能力。

基隆市祕書長方定安表示，防災工作不僅是政府的責任，更需要全民共同參與。持續推動全民防災，跨局處合作與民眾防災教育，希望透過社區防災與公私協力，打造更安全宜居的城市環境。