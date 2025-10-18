三媽會香行腳駐駕七堵慶濟宮　副市長邱佩琳：展現宗教凝聚力

▲三媽會香行腳駐駕七堵慶濟宮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「三媽會香百人行腳」活動今（18日）上午自新北市汐止濟德宮啟行，由濟德宮汐止媽、慶濟宮七堵媽及慶安宮基隆媽共同參與。行腳隊伍近五百名信眾一路祈福前行，沿途氣氛熱烈、香火鼎盛。副市長邱佩琳於正午前往七堵慶濟宮迎接，並在主委柯金標陪同下恭迎七堵媽祖神尊入轎，現場莊嚴隆重，展現地方信仰文化的凝聚力。

邱佩琳表示，根據英國廣播公司（BBC）報導，台灣約有三千座媽祖廟，其中超過九百間完成宗教團體登記，顯示媽祖信仰深植台灣社會。基隆市共有十一間主祀天上聖母的廟宇，長年守護市民，為地方注入安定與溫暖的力量。她指出，參與會香行腳的信眾來自各行各業，雖背景不同，卻能展現出相互尊重與包容的精神。這份溫暖力量讓宗教不只是信仰，更成為連結社群、傳遞善意的重要源泉。

▲基隆市副市長邱佩琳（右）親迎媽祖，感念信仰成為安定城市的溫暖力量。

民政處長呂謦煒表示，今日三媽會香行腳活動結合新北與基隆兩地信眾，參與人數達五百人。他也肯定宗教團體長年投入公益、文化交流及社區服務，並將持續給予各項支持，讓宗教能量轉化為促進社會和諧的力量。

活動現場由信眾沿途祈福、擊鼓、鑽轎腳祈安，氣氛熱鬧中不失莊嚴。許多民眾特地前來迎駕參拜，祈願國泰民安、風調雨順。慶濟宮並準備平安米及福袋分送信眾，象徵媽祖庇佑、福氣滿滿。

邱佩琳最後強調，宗教文化不僅是信仰的展現，更是城市精神的重要組成。基隆是一座以人情、文化為底蘊的城市，未來市府將持續與宗教團體合作，推動文化、公益與教育等多面向交流，讓善的循環持續發生，也祝福市民平安健康、喜樂常在。