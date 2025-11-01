海巡北部分署強化外離島返台安檢　嚴防非洲豬瘟境外入侵

▲防疫戰線前移！北部分署強化離島航線查驗，杜絕非洲豬瘟登台。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應國內出現非洲豬瘟疫情，行政院指示各單位全面提升邊境防疫層級。海巡署北部分署依令即刻強化外離島返台航線安檢密度與拆驗比例，嚴格查驗船舶、旅客行李及貨物，並結合友軍機關加強跨境查緝，全力防堵疫情自境外侵入。

海巡署北部分署表示，昨（10月31日）日上午8時許，來自金門地區的「大○」雜貨輪進入台北港後，北部分署第八岸巡隊臺北商港安檢所立即派遣3車10人，針對冷凍櫃與雜貨櫃共14櫃全數開櫃查驗，拆檢可疑貨物13件，並對33個空櫃抽檢18櫃，嚴格執行防疫檢查。

同日晚間19時許，來自馬祖的「新○馬」客貨輪抵達基隆港，北部分署第二岸巡隊會同基隆港警總隊出動6車26人及2隻檢疫犬，由第二巡防區指揮部主任林志明親自督導；查驗過程中運用背散射手持式X光機與電子內視搜索檢查鏡，拆檢可疑貨物共309件、車輛16部，整體抽檢比例提升逾20%，全力守住防疫關卡。

海巡署北部分署表示，自10月22日疫情爆發以來，已出動825車次、1,236人次，巡查190處灘岸，全面監控病毒可能入侵路徑。署方呼籲旅客切勿違規攜帶豬肉製品入境，如發現疑似不法情事，請立即撥打「118」報案，共同守護國人健康與畜牧產業安全。