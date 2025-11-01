台南加強查核豬肉來源　呼籲市民「3多少」減少廚餘

▲台南市衛生局加強各地豬肉查核。（圖／記者林東良翻攝，下同）



記者林東良、黃資真／台南報導

非洲豬瘟疫情全台拉警報！為有效防堵疫情並落實食品衛生標準，台南市積極推動防治措施，並強化市售豬肉來源查核，確保食材符合衛生標準。儘管非洲豬瘟病毒不會感染人類，但市府仍視其防範為防疫工作的關鍵之一。

衛生局長李翠鳳表示，自10月22日豬隻禁運令開始至10月31日止，衛生局加強市售豬肉來源查核，共計查核439家次。其中包括124處市場共372家攤販，查核結果為284家未營業，85家符合規定，3家資料一週內限期改補。

19家餐飲業，1家未供應豬肉產品，18家符合規定；10家學校自設廚房，9家合格，1家未供應豬肉產品；7家販售業，1家未營業，4家無豬肉產品銷售，2家符合規定；2家機構1家合格，1家未供應豬肉產品；此外，1家養豬場、26家食品製造業及2家高中餐廳及合作社均符合規定。





市長黃偉哲表示為避免民眾過度備料並減少食物浪費，市府積極推動「廚餘不落地、不餵豬」防疫體系，從源頭阻絕病毒傳播風險，確保非洲豬瘟不會通過餐桌廚餘回流至養豬場。呼籲市民及各界單位積極響應「吃多少、煮多少、夾多少」的行動，透過精準準備食材來替代過量備料，另鼓勵各界共同推動食品有效利用，以有效減少廚餘並降低疫情通過食材或廚餘傳播的風險。這些措施不僅有助於防疫，也能進一步保護市民的健康和提升環境的可持續性。