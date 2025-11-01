　
非洲豬瘟風波三聯單不一致「3隻變5頭」　台中市府：已送檢調

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲台中市副市長鄭照新坦承，化製三聯單確實不一致，目前已將資料交由檢調比對中。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市梧棲區豬場爆發非洲豬瘟疫情，更傳出化製三聯單的數字有出入，對此，今天（1日）台中市副市長鄭照新坦承，三聯確實不一致，目前已將資料交由檢調比對中，待有完整數字將會公布。有關相關案情，台中地檢署已傳喚豬農父子、紀姓特約獸醫、賴姓動保處人員、王姓獸醫佐到案說明，訊後均請回；昨晚再找農業部動植物防疫檢疫署台中分署副分署長賴敏銓，以專家、鑑定人身份具結，協助釐清流程。

雲林動防所長廖培志昨天在議會質詢中，指出由案例場送往雲林化製廠的豬隻，經查從10月11日至10月21日的中豬死亡紀錄裡，10月12日出現甲聯（化製場收執聯）3頭、乙聯（雲林縣動植物防疫所收執聯）5頭，有2頭的落差，甲、乙聯數字不相符。

另外，死豬頭數在甲聯與丙聯（豬農本身留存）也出現數字落差，台中市農業局副局長蔡勇勝日前證實，遭塗改的為甲聯，是由化製車司機隨車送往化製廠的單據。

有關化製三聯單甲、乙、丙聯發生數字出入的情形，台中市副市長鄭照新在今天的前進應變所表示，目前交由檢調比對核對當中，真正數字等交叉比對後，再以完整的方式呈現給大家。

他也說，目前數字有出現落差是事實，是台中市府在核對的時候主動發現的，因化製場跟防疫所得所在地不在台中，要跨縣市主動與其他縣政府來核對，但這個不一致的情況、交叉比對的原因及源頭，必須交給檢調來調查。

台中地檢署近日傳喚案場豬農陳姓父子、紀姓特約獸醫師、賴姓動保處人員及王姓獸醫佐說明，釐清有無涉及違反動物傳染病防治條例、刑法偽造文書等罪嫌，其中王姓獸醫佐一度出國，返國之後立刻接受檢方偵查，以上4人訊後均諭知請回。

台中地檢署昨天再請農業部動植物防疫檢疫署台中分署副分署長賴敏銓，以專家證人兼鑑定人身份，就疫情檢測程序、防疫作業規範及病毒核酸陽性結果之專業意見提供說明，協助釐清疫病發生情形與事證的關聯。

此外，台中地檢署還邀集台中市刑大、台中市調處、保七總隊，會同中檢重案支援中心共組專案團隊，釐清案件全貌。中檢表示，防範動物傳染病擴散、維護公共衛生及畜牧產業安全，為當前首要工作。檢察機關將持續結合中央與地方防檢、警政及相關單位之力量，依法開展偵查程序，周延蒐集證據，儘速釐清全案事實真相。

