首艘遠洋巡護船「西拉雅」號下水　賴清德：象徵守護國家安全決心

▲▼總統賴清德出席「嘉義級巡防艦第四艘台北艦成軍暨高緯度遠洋巡護船第一艘命名下水聯合典禮」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德出席「嘉義級巡防艦第四艘台北艦成軍暨高緯度遠洋巡護船第一艘命名下水聯合典禮」。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（1日）出席海巡署嘉義級巡防艦第4艘台北艦成軍暨第一艘高緯度遠洋巡護船「西拉雅」（SIRAYA）號命名下水聯合典禮。他表示，面對中共持續不斷的灰色地帶侵擾，台灣不只要強化自身防衛，更要深化與理念相近國家的海事合作。賴還提到，也要強化國家數位以及民生運作的韌性，盼立法院不分黨派支持「海纜七法」，讓海底電纜等關鍵基礎設施能夠有更完整的保護體系，打造可防可控的海域安全網。

包括海洋委員會主任委員管碧玲、原住民族委員會主任委員曾智勇（Ljaucu‧Zingrur）、高雄市長陳其邁、立法委員李柏毅、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、海委會副主任委員兼海巡署署長張忠龍、海軍司令唐華、國防部次長黃佑民、經濟部次長賴建信、台灣國際造船公司董事長陳政宏等亦出席是項活動。

賴清德致詞時說，今天非常高興和大家共同見證嘉義級巡防艦第4艘「台北艦」的成軍，捍衛海域的4艘4000噸級最大艦已經到齊。今天也要為台灣第一艘高緯度遠洋巡護船命名及下水，這是海巡署新造艦船艇計畫的里程碑，更象徵著台灣守護海洋、守護國家安全的決心。

賴清德指出，近年來，台灣面臨的海域安全挑戰日益嚴峻。海巡署是國防安全體系中，連結國安、治安、平安的第一道防線，肩負防衛、執法、救援以及國際合作等多重工作。因此，在前總統蔡英文任內，分別在2018年和2022年推動了為期10年的計畫，預計在2027年前打造各型巡防艦艇141艘，以及在2032年前籌建6艘高緯度遠洋巡護船。

「今天，我們展現出政府持續推動國艦國造、國防自主的成果，也將提升台灣在海上執法、遠洋巡護、國際義務與人道救援的能量。」賴清德說，要感謝台船公司，以世界一流的造船工藝為國家打造優質船艦；也要感謝所有海巡同仁不分晝夜堅守崗位，守護藍色海疆及國人的安全。

賴清德強調，面對中共持續不斷的灰色地帶侵擾，台灣不只要強化自身防衛，更要深化與理念相近國家的海事合作，透過海上救難與人道支援等交流，共同維護海上秩序及區域和平穩定。

而除了提升防禦威脅的能力，賴清德還提到要預防風險，強化國家數位以及民生運作的韌性。因此，政府積極推動修正「海纜七法」，要讓海底電纜等關鍵基礎設施能夠有更完整的保護體系，打造可防可控的海域安全網。

賴清德喊話，希望立法院能夠不分黨派，都能支持「海纜七法」的修法，共同為國家安全來努力，確保台灣在通訊、能源、民生以及航運的穩定運作。

「此外，造船產業同樣是國家安全重要的一環。唯有健全的造船體系，才能夠穩定造艦、提升國防實力。」賴清德說，請海巡署持續與國內造船廠密切合作，確保在合理利潤與長期發展中取得平衡，讓產業、國防、經濟形成良性循環，為台灣的安全奠定更堅實的基礎。

賴清德提到，今天下水的第一艘高緯度遠洋巡護船是第一次以「原住民族」來命名，後續同系列的5艘巡護船船名也都會是台灣的原住民族群。這不僅僅落實憲法保障原住民身分認同權以及文化權，也承襲原住民族勇敢堅韌、守護家園的精神。這股精神不只是海巡守護海洋的信念，更是象徵台灣人民堅定面向世界的勇氣。

賴清德期許，大家繼續努力，如期、如質完成各項艦船艇建案目標，一起以「國艦國造」為行動，為海洋治理與國家安全貢獻力量，共同守護民主、自由與和平。

隨後，賴清德為高緯度遠洋巡護船「西拉雅號」頌命名詞及見證下水擲瓶儀式。接著，海委會主委管碧玲向賴呈獻「台北艦」船模，賴並登上「台北艦」視導駕駛台、主甲板及醫療艙間，視察遠距醫療演練。

10/30 全台詐欺最新數據

粿粿心寒「離婚都在談錢」　律師揭殘酷現實：歡迎來到大人的世界
范姜彥豐婚後冷淡「多次提離婚」！粿粿淚：想過不開心也要留住婚
王子曾任品牌大使　與粿粿同台！華歌爾急切割
獨／馮淬帆簽「不急救」安詳辭世　友人離開5分鐘⋯被急call
Energy不能來了！天團avantgardey找「兒童界2
2波水氣來襲　今晚起北台濕涼

