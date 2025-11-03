　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「我不是粿粿網軍」　律師：這3個主角都不是太好的人

記者陳俊宏／綜合報導

藝人范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌王子，女方PO出17分鐘長片回應爭議，而范姜隨即又發聲明反擊，事件持續延燒。對此，律師王至德表示，這個新聞的三個主角都不是什麼太好的人，「我不是粿粿的網軍，也沒有幫她洗白，也沒有支持出軌。」

王至德在臉書說，感謝大家熱烈討論粿粿、范姜、王子，讓他的粉絲數在短短2天之內，增加近2000人，觸及率也創下了第二高的紀錄。

王至德表示，也恭喜他自己被貼上了「挺出軌」、「粿粿網軍」、「想接粿粿案件的律師」及其他各種負面評價的標籤，「所幸大都是原本就不是粉絲的人，我的粉絲都還是可以理性思考的人。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌王子。（合成圖／翻攝當事人IG、記者張一中攝）

范姜彥豐、粿粿、王子。（合成圖／翻攝當事人IG、記者張一中攝）

王至德指出，雖然他寫什麼都沒有用，貼標籤的人也看不進去，他還是要寫一下，這個新聞的三個主角都不是什麼太好的人：

1、粿粿

婚姻就是一個契約，一個承諾會在離婚前忠誠於對方的契約，如果不愛了，離婚就是了，就算范姜不肯，也有各種方法可以操作，通常也可以達到目的，但是離婚前的背叛行為不對就是不對，任何理由都是假，講什麼愛小孩，身為一個知名人物，一定知道自己有什麼醜聞被報導都是會留在網路上，日後她的孩子也一定會看見，為什麼還要做出出軌這種會讓自己的小孩蒙羞的事？

就算如她所說，是因為其他因素讓她提了離婚，在離婚前出軌本身就是一件傷害孩子的事情，這就是事情的源頭，粿粿也絕對要負大部分的責任，就算如粿粿所說范姜有多不堪，在離婚前的背叛就是背叛，欺騙就是欺騙，沒什麼好說的，就算道歉，該承受的還是要承受。

2、范姜

他是一個被戴綠帽的人，他受傷了，但是就算如此，也不能因為任何理由去做傷害孩子的事。就算事情是起源於粿粿的出軌，但是他有權利決定要不要讓這件事情，以這麼不堪的方式曝光到網路上，但是他因為拿不到1200萬也好，因為想要報復也好，因為想要自保也好。

如果他真的愛他的孩子，這些都不會是做出傷害孩子的理由，公開粿粿出軌、欺騙等等不堪事情到網路上。等同讓孩子長大後，會從網路上看到他的媽媽是這麼的不堪，被全網的人謾罵，父母間這樣的互相攻擊，這對孩子會是多大的傷害？

粿粿自然不想公開，范姜是決定要公開的人，如果粿粿的出軌行為傷害了孩子，那范姜就是讓這個傷害擴大的人。

3、王子

身為粿粿的好友，對好友的方式是跟她出軌，讓她背叛婚姻？這算是什麼好友？講得很好聽，什麼叫出於關心，不就是管不住自己的慾望？以他的條件，要找什麼女生不行，一定要找一個結婚的，甚至是有小孩的，爽了自己的慾望，害了粿粿，害了范姜，傷害了小孩，然後現在還躲起來不作聲，讓粿粿一個人承受所有的炮火，如果這麼沒擔當，當初就不要搞人家呀！

王至德提到，雖然很多人還是不會相信、不會看，「不過我還是要聲明一下，我不是粿粿的網軍，也沒有幫她洗白，也沒有支持出軌，然後我自覺是客觀評論，如果你覺得我是支持哪一邊的，那都是你的幻覺。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 5 4303 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
道奇飛回洛杉磯準備封王遊行！山本抱獎盃睡著、大谷笑嘻嘻合照
山本由伸「訓練師的一句話」　改寫世界大賽劇本
黃明志稱遭黑函勒索警打臉！　馬媒酸：爭議多到維基開專欄
海鷗估今變中颱　最新路徑曝
今雨擴大！　「下最多」地區曝
川習會沒提台灣　川普：習近平知道動武後果
快訊／三重命案1死2傷　前男友砍殺姊妹墜樓亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「我不是粿粿網軍」　律師：這3個主角都不是太好的人

今雨擴大！　「下最多」地區曝

海鷗估今變中颱　最新路徑曝

快訊／「今明雨最大」清晨17.2℃　吹8級強風

「禁尻整個月」讓身體更健康？泌尿醫破解迷思：精子不是紅酒

謝侑芯「網美好友」生氣了！怒轟黃明志有鬼：以跟你合作過為恥

不會認錯！韓前免稅店員曝台人「4行為」　網笑：神還原

謝侑芯生前「最後專訪」畫面曝光！親揭轉行模特原因：裸體很好看

歐洲出差！台灣人「隨身平安符」遭海關盤查　他嚇壞了

雨還會繼續下！全台一週天氣懶人包一次看　預計放晴時間軸曝

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

韋禮安助陣「理想混蛋⭢鳥蛋」　笑喊：要第一次不太容易了XD

「我不是粿粿網軍」　律師：這3個主角都不是太好的人

今雨擴大！　「下最多」地區曝

海鷗估今變中颱　最新路徑曝

快訊／「今明雨最大」清晨17.2℃　吹8級強風

「禁尻整個月」讓身體更健康？泌尿醫破解迷思：精子不是紅酒

謝侑芯「網美好友」生氣了！怒轟黃明志有鬼：以跟你合作過為恥

不會認錯！韓前免稅店員曝台人「4行為」　網笑：神還原

謝侑芯生前「最後專訪」畫面曝光！親揭轉行模特原因：裸體很好看

歐洲出差！台灣人「隨身平安符」遭海關盤查　他嚇壞了

雨還會繼續下！全台一週天氣懶人包一次看　預計放晴時間軸曝

岩手縣市區淪陷！黑熊「跑進車站」嚇壞民眾　獵人山中遭襲滿臉血

吳宗憲「婚姻最後只剩數字」！直播談粿粿出軌…點名他必須付一些

鮑魚大亨落跑關鍵！　裁定書超離譜

大谷翔平封神之年！長女誕生到二連霸　地表最強男人實現承諾

謝侑芯出演黃明志《中國痛》MV！　5年前合作畫面曝光

大谷翔平曬出愛犬新照！遠征多倫多一同見證封王時刻

「鮑魚大亨」逃亡有人掩護　高院法官裁定造假露餡

道奇飛回洛杉磯準備封王遊行！山本抱獎盃睡著、大谷笑嘻嘻合照

「我不是粿粿網軍」　律師：這3個主角都不是太好的人

山本由伸不靠重訓飆160！獨特訓練法受矚　身體反折嚇壞隊友

【人體聯結車】阿伯扶3米樹苗危坐機車要被罰了

生活熱門新聞

謝侑芯生前最後專訪！曝當大尺度模特原因

謝侑芯好友怒轟黃明志：以跟你合作為恥

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7kg

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

雨還會繼續下！全台一週天氣懶人包一次看

粿粿扛8成家用、做家事「塑造范姜軟爛形象？」他狠打臉

夫妻年收80萬「養4個小孩錯了嗎？」　兒一番話母心碎了

黃沐妍被問粿粿婚變！王子在旁「小眼神狂偷瞄」全被拍

海鷗估今變中颱　最新路徑曝

歐洲出差！台灣人「隨身平安符」遭海關盤查　他嚇壞了

「禁尻整個月」更健康？泌尿醫破解迷思

不會認錯！前免稅店員曝台人4舉動

快訊／「今明雨最大」清晨17.2℃　吹8級強風

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

更多熱門

相關新聞

黃沐妍被問粿粿婚變！王子在旁「小眼神狂偷瞄」全被拍

黃沐妍被問粿粿婚變！王子在旁「小眼神狂偷瞄」全被拍

粿粿被丈夫范姜彥豐爆出婚內出軌王子（邱勝翊），女方在1日上傳17分鐘長片，還原婚變全貌，3年來生活中累積了大大小小的磨擦，讓她逐漸乏力，也承認與王子「有踰矩行為」。事實上，今年8月小豬黃沐妍出席活動，回答粿粿婚變的話題，而王子就在旁邊，小眼神不斷偷瞄，但沒有做出任何回應。

范姜彥豐「我是王子」遭粿粿吐槽！尷尬表情被翻出

范姜彥豐「我是王子」遭粿粿吐槽！尷尬表情被翻出

范姜彥豐哥哥是牙醫！　兄弟高顏值同框照曝光

范姜彥豐哥哥是牙醫！　兄弟高顏值同框照曝光

粿粿、范姜拍片互撕！律師搖頭：法律上超不利

粿粿、范姜拍片互撕！律師搖頭：法律上超不利

酸粿粿博婆媽同情票！陳沂嘆：我們講法律的

酸粿粿博婆媽同情票！陳沂嘆：我們講法律的

關鍵字：

范姜彥豐粿粿王子王至德

讀者迴響

熱門新聞

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

謝侑芯生前最後專訪！曝當大尺度模特原因

謝侑芯好友怒轟黃明志：以跟你合作為恥

直擊／GD唱完大巨蛋直奔金豬！搭千萬豪車現身　李洙赫黏TT跟身後

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7kg

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

快訊／怒轟黃明志說謊！　護理女神經紀人痛罵：你在隱瞞什麼？

快訊／三重命案1死2傷　前男友砍殺姊妹墜樓亡

道奇奪冠！球員可領近50萬美元獎金

謝侑芯命案疑點多！經紀人曝未陪同原因

雨還會繼續下！全台一週天氣懶人包一次看

《富爸爸》作者警告：大崩盤來臨？

大谷IG搞笑！幫山本由伸升級「大雄獅」

粿粿扛8成家用、做家事「塑造范姜軟爛形象？」他狠打臉

更多

最夯影音

更多
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」
山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面