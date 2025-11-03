「我不是粿粿網軍」　律師：這3個主角都不是太好的人

記者陳俊宏／綜合報導

藝人范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌王子，女方PO出17分鐘長片回應爭議，而范姜隨即又發聲明反擊，事件持續延燒。對此，律師王至德表示，這個新聞的三個主角都不是什麼太好的人，「我不是粿粿的網軍，也沒有幫她洗白，也沒有支持出軌。」

王至德在臉書說，感謝大家熱烈討論粿粿、范姜、王子，讓他的粉絲數在短短2天之內，增加近2000人，觸及率也創下了第二高的紀錄。

王至德表示，也恭喜他自己被貼上了「挺出軌」、「粿粿網軍」、「想接粿粿案件的律師」及其他各種負面評價的標籤，「所幸大都是原本就不是粉絲的人，我的粉絲都還是可以理性思考的人。」

王至德指出，雖然他寫什麼都沒有用，貼標籤的人也看不進去，他還是要寫一下，這個新聞的三個主角都不是什麼太好的人：

1、粿粿

婚姻就是一個契約，一個承諾會在離婚前忠誠於對方的契約，如果不愛了，離婚就是了，就算范姜不肯，也有各種方法可以操作，通常也可以達到目的，但是離婚前的背叛行為不對就是不對，任何理由都是假，講什麼愛小孩，身為一個知名人物，一定知道自己有什麼醜聞被報導都是會留在網路上，日後她的孩子也一定會看見，為什麼還要做出出軌這種會讓自己的小孩蒙羞的事？

就算如她所說，是因為其他因素讓她提了離婚，在離婚前出軌本身就是一件傷害孩子的事情，這就是事情的源頭，粿粿也絕對要負大部分的責任，就算如粿粿所說范姜有多不堪，在離婚前的背叛就是背叛，欺騙就是欺騙，沒什麼好說的，就算道歉，該承受的還是要承受。

2、范姜

他是一個被戴綠帽的人，他受傷了，但是就算如此，也不能因為任何理由去做傷害孩子的事。就算事情是起源於粿粿的出軌，但是他有權利決定要不要讓這件事情，以這麼不堪的方式曝光到網路上，但是他因為拿不到1200萬也好，因為想要報復也好，因為想要自保也好。

如果他真的愛他的孩子，這些都不會是做出傷害孩子的理由，公開粿粿出軌、欺騙等等不堪事情到網路上。等同讓孩子長大後，會從網路上看到他的媽媽是這麼的不堪，被全網的人謾罵，父母間這樣的互相攻擊，這對孩子會是多大的傷害？

粿粿自然不想公開，范姜是決定要公開的人，如果粿粿的出軌行為傷害了孩子，那范姜就是讓這個傷害擴大的人。

3、王子

身為粿粿的好友，對好友的方式是跟她出軌，讓她背叛婚姻？這算是什麼好友？講得很好聽，什麼叫出於關心，不就是管不住自己的慾望？以他的條件，要找什麼女生不行，一定要找一個結婚的，甚至是有小孩的，爽了自己的慾望，害了粿粿，害了范姜，傷害了小孩，然後現在還躲起來不作聲，讓粿粿一個人承受所有的炮火，如果這麼沒擔當，當初就不要搞人家呀！

王至德提到，雖然很多人還是不會相信、不會看，「不過我還是要聲明一下，我不是粿粿的網軍，也沒有幫她洗白，也沒有支持出軌，然後我自覺是客觀評論，如果你覺得我是支持哪一邊的，那都是你的幻覺。」