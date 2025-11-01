綠營大咖不滿？吳音寧接台肥董座　他開酸：賴清德做人情給英系

▲曾代表國民黨參選台中立委的農夫林佳新。（圖／翻攝自Facebook／林佳新）



實習記者石嘉豪／台北報導

針對行政院中部中心副執行長吳音寧將出任台肥董座一事，曾代表國民黨參選台中立委的最強菜農林佳新今（1日）開酸，給她台肥董事長這個位置，很多退休農業大縣的縣市首長很不滿，因為多少人想要而不可得，但賴清德剛好做個人情給英系何樂而不為。

林佳新表示，吳音寧從北農總經理離開後，也參與過彰化立委選戰，還是現任行政院中部聯合服務中心副執行長，其實資歷已經算完善了，但偏偏台肥董事長的位置大部分都是由農委會退休官員，或是專業學者、專業從業人員擔任，所以才讓大家驚訝。

林佳新指出，尤其現在的董事不是化學相關背景的專家，不然就是曹啟鴻、莊老達之類的農委會、農糧署長官，所以，大家才驚訝為什麼是吳音寧？但如果站在民進黨看彰化的角度來想，除了培養吳音寧，還能指望誰？

至於民進黨在彰化的局勢，林佳新進一步說明，正國會跟新潮流在地方鬥到昏天暗地，只有英系的吳音寧讓大家意見不大，雖然選舉過程中，地方不買單，但又不致於公開掣肘，賴清德也剛好做個順水人情給英系何樂而不為。

林佳新認為，近距離觀察，其實吳音寧早不是那個政壇的小白兔，雖說不上政通人和，但至少圓融許多了，只是給她台肥董事長這個位置，很多退休農業大縣的縣市首長很不滿，因為多少人想要而不可得。

林佳新舉例，雲林蘇老縣長為民進黨拼搏一輩子，結果晚年才屈身一個畜產會董事長，而吳音寧一躍就成了台字輩的大公司董事長，背後的資源跟權力完全不能相提並論，這叫蘇老縣長一眾人等情何以堪。

最後，林佳新開酸，自己衷心祝福吳董，畢竟能藉這個機會洗刷250實習生的名號，好歹現在年薪改成600萬了，但才準備上任而已，不要就叫人修理他。