吳音寧將接任台肥董座　農業部：相信能帶來新氣象

▲農業部證實吳音寧擔任台肥公司法人董事代表。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者許敏溶／台北報導

台肥昨晚公告人事異動，農業部法人董事代表由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧接任，更傳出她將接任董事長。農業部今（1日）表示，指派吳音寧擔任台肥董事，相信必能為台肥公司帶來新氣象，但董事長人選需經董事會決定，農業部依相關規定推派董事代表，也尊重台肥公司董事會決定新任董事長人選。

農業部在台肥的法人代表原為李孫榮，昨晚台肥卻公告，將由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧接任，更傳出吳音寧將會接任台肥董事長。

對此消息，農業部今天表示，吳音寧過往在彰化縣溪州鄉整合許多個體小農，推動托兒所採用在地食材，協助推廣在地農產、食農教育；後任北農總經理期間，推動制度改革，除了員工獎金全面制度化、健全員工福利，也推動第一市場改建、首創果菜市場建置質譜儀檢驗系統，此外，更建置校園營養午餐四章一Q食材採購平台，過往政績皆對北農、台灣農業有相當深遠的影響。

農業部強調，吳音寧長期關心台灣農業發展，以行動推動台灣農業制度改革，更對於台灣農民的權益念茲在茲。相關經歷更顯示具有公司治理經驗，以及務實積極的處事效能，農業部指派吳音寧擔任台肥董事，相信必能為台肥公司帶來新氣象。

不過，農業部指出，台肥為上市公司，董事長人選需經由董事會決定。農業部根據相關規定推派董事代表，至於新任董事長人選，農業部尊重台肥公司董事會決定。