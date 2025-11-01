卓冠廷挺林岱樺惹議　徐國勇：黨務人員中立「我也不能表態」

▲民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨正國會林佳龍、卓冠廷等一票派系黨公職，日前表態力挺同派系綠委林岱樺參選高雄市長。但林岱樺涉助理費案，此次表態讓王義川臉書更被大批支持者灌爆，也因林佳龍是政務官、卓冠廷有黨職，涉選務中立問題，被黨內高層關切。對此，民進黨秘書長徐國勇今（1日）受訪時表示，具有黨務工作的這些人員，在初選階段都是選務人員，必須維持中立，這是基本原則。

卓冠廷昨致歉表示，接到秘書長第一時間指正，中央黨部黨工必須保持中立，正因是選務人員，初選工作會有對外發言，工作必當公正，「我深感悔意跟歉意，再次向所有朋友致歉，並收回我的表態」。

對於選務，徐國勇表示，現在正在初選，中央黨部所有黨職人員就是選務人員，選務人員必須要維持公正，所以具有黨務工作的這些人員，在初選階段都是選務人員，必須維持中立，這是基本原則。其實每個人都有自己屬意的人選，但是因為工作關係，「我也有屬意的人選，但不能表態，因為我是選務工作人員，原因就是在這裡」。

而昨日，林岱樺也在臉書發文表示，如果大家不方便出席造勢她可以理解，外在環境壓力很大，請大家不要掛心，有媒體追問，外在壓力是否指黨中央？徐國勇回應，對她的講法都尊重，是不是指哪個單位？她並沒有明指。黨中央態度已經很清楚，就是公平、公開、公正，大家都可以放心。

徐國勇強調，他在任秘書長，公平、公開、公正，是一定做到的，也是黨主席、總統賴清德一定做到的，這一點每一個候選人他們都有認識，也都相當了解跟放心。

至於傳出一些非黨務公職的立委，也不太敢公開站台挺林岱樺。徐國勇說明，不是黨務工作人員，他們有私下的交情等等，那是個人的行為，這是他們可以做的工作，「我沒有黨職的時候，有的議員初選等等，我也是會參與，這個很正常。但如果有黨務的工作，因為初選是黨部在做的，就必須維持公正，這是應該有的一個態度」。