政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳音寧接台肥董座年薪千萬！　藍委轟超級肥貓：學會看財報了？

▲立委參選人吳音寧。（圖／立委參選人吳音寧競辦提供）

▲吳音寧。（圖／立委參選人吳音寧競辦提供）

記者崔至雲／台北報導

台肥公司昨晚公告，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，意味台肥董事長將由吳音寧接任。對此，國民黨立委許宇甄痛批，賴清德政府的用人之道已經離譜到難以想像，不明原因撤換李孫榮，竟改由曾因北農爭議聲名大噪、被外界譏為「高薪實習生」的吳音寧接任。「這麼多年過去了，吳音寧真的學會看財報了嗎？」台肥董事長年薪高達1,500萬元，這樣的安排，根本不是養肥貓，而是在養一隻超級肥貓。

許宇甄進一步砲轟，更離譜的是，翻開台肥董事名單，赫然發現其中一位董事曾湘樺，毫無化工、農業或企業管理背景，只因其父為前高樹鄉長、曾任民進黨不分區提名人，就能坐領超過200萬至350萬元董事年薪。這不是專業考量，而是明擺著的政治分贓，台肥如今淪為賴清德的選舉綁樁工具，股東權益全被犧牲殆盡。

許宇甄質疑，台肥肩負穩定農業與肥料供應的公共任務，卻在民進黨政府手中變成派系分贓的溫床。從中油、台電、華航到台肥，國營事業早已成為民進黨的人事後花園與政治酬庸中心。只要是綠營出身，不論專業、不看能力，都能被塞進高薪肥缺。對外標榜專業治國，對內卻是派系分贓，這就是賴清德口中的「台灣團結」？回歸專業治理真的那麼難嗎？

許宇甄直言，吳音寧當年在北農任內，連蔬果交易量與財報結構都看不懂，卻能因政治庇蔭安然無事。如今再度受重用，充分證明賴清德政府根本不在乎績效與專業，只在乎「自己人」。這樣的酬庸文化，正是國營事業沉痾不治、人民信任流失的根源。

許宇甄強調，賴政府必須立即說明撤換李孫榮的具體理由，並公開台肥董事任命的標準與審查過程。許宇甄警告，賴清德不要一意孤行，別把國營事業當成綠營的派系金庫。人民要的不是政治酬庸的肥貓天堂，而是回歸專業、以民為本的清廉政府。
 

吳音寧台肥董座藍委財報許宇甄

